台南市白河水庫於民國54年6月完工，近年水庫淤積情形嚴重，總容量為2509萬立方公尺，已淤積1562萬立方公尺（62.3％）。台南市政府10日邀集水利署南區水資源局、農委會農田水利署等單位，研商白河水庫加速清淤事宜，建請管理單位務必加速清淤，並應提早3年於2026年恢復庫容。

白河水庫近年水庫淤積情形嚴重，目前總容量為947萬立方公尺，淤積1562萬立方公尺（62.3％），民國2003至2004、2010至2013白河灌區已多次辦理公告停灌休耕，影響當地農民權益甚鉅；為此，中央持續規劃推動白河水庫更新改善，預計於2029年恢復庫容。

台南市政府今日邀請相關單位，研商白河水庫加速清淤事宜。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為此，台南市政府今日邀請相關單位，研商白河水庫加速清淤事宜，建請白河水庫管理單位務必加速清淤，提早3年於2026年恢復庫容，以回應民眾期待，維護農民權益；並請白河水庫管理單位針對水庫上游集水區加強水土保持整治及攔砂壩的設置，以減少土砂流入水庫中。

另，台南市政府也主動協助解決白河水庫清淤工程土方去化問題，除主動媒合市府各局處辦理之各項工程外；農水署嘉南管理處也針對白河水庫清淤工程的土方，進行檢驗，結果符合農地改良需求的土質，將由南市府農業局擔任農地改良窗口，如民眾有土方需求可直接向市府農業局申請，再由市府農業局提供需求給白河水庫管理單位進行媒合。

(中時 )