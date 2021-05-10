大陸半導體產業自主化進展，隨著美國政府封殺大陸晶圓代工龍頭中芯國際、大陸電信設備巨頭華為，以及大陸蝕刻設備大廠中微半導體、大陸超級電腦處理器研發廠商飛騰等公司遭美國一一制裁，反而讓陸企更朝著去美化、本土供應鏈建立等方向前進。不過，有不少半導體公司指出，大陸先進製程晶片發展已經放緩。

據《日經》報導，今年3月訪談在2021年半導體展的7家大陸半導體公司，大多數的廠商坦言，大陸先進製程晶片發展已經放緩，美國政府制裁行動已經發揮巨大效果，阻斷大陸半導體公司獲得海外的生產材料與設備，但若採用大陸本土生產的產品，又會導致這些半導體公司降低生產良率，坦承目前最先進的技術落在14/28奈米製程，落後對手2至3個世代。

台積電創辦人張忠謀今年4月參加2021大師智庫論壇發表演說，為去年參加竹科40周年慶公開露面後，今年首度公開演講。張忠謀表示，過去20年北京當局補貼數百億美元，大陸半導體製造仍落後台積電5年以上，邏輯半導體設計落後美國及台灣1～2年，台灣面對南韓的三星電子則是不能輕忽大意。

上海微電子裝備工程師指出，大陸使用的曝光設備集中在90奈米製程，28奈米製程與14奈米製程的良率有很大改善空間。該公司為大陸唯一曝光設備的製造商。

半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的極紫外光(EUV)微影設備，為生產先進製程的關鍵設備，包括台積電、三星電子等生產先進製程的處理器晶片、記憶體晶片，都仰賴ASML。中芯國際也在2018年向ASML下單EUV機台，但遭到美國政府阻撓，依照《瓦聖納協議》（Wassenaar Arrangement）而導致ASML遲遲無法出貨。根據3月最新消息，中芯國際與ASML簽訂批量採購協議，購買約12億美元半導體生產設備，但該筆訂單為深紫外光(DUV)曝光機，該筆訂單有效期限截至今年底。

對此，ASML執行長韋尼克不斷對外呼籲，歐盟不該跟從美國禁止先進設備出口至大陸市場，這樣只會使得歐洲企業失去該市場。

中微半導體則是聲稱，該公司有提供生產5奈米製程的設備，但目前以銷售14 奈米和 28 奈米製程的設備為主。另外一家蝕刻設備生產商Beijing E-Town，則是生產28奈米製程與40奈米製程設備。

報導提到，目前只有中微半導體可以生產到5奈米製程，其他公司都還無法踏進先進製程生產設備技術門檻。目前晶片荒肆虐全球，有不少大陸半導體公司透露，無法從海外取得核心技術，產品將面臨問題，但隨著美國封殺範圍愈發廣大，現在只能依靠自己解決問題。

從中芯國際去年第四季財報來看，14/28奈米製程對營收貢獻從前一季的14.6%驟降至5%，受到美方制裁是主因。調研機構IC Insights 預估，大陸2025半導體自給率將達19.4%，但若撇除台積電、SK 海力士和三星等海外企業，自給率將僅有10%。

(中時新聞網)