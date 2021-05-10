馬光-KY（4139）受惠天津馬光營運虧轉盈，加上新加坡馬光獲利年成長31％，帶動第一季歸屬於母公司淨利660萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.16元，較去年同期大幅成長700％。

展望未來，馬光持樂觀審慎態度。公司表示，除持續優化天津與新加坡兩地醫療服務外，天津馬光規劃未來每年新開設至少2家社區醫療診所，而新加坡馬光則規劃未來三年，每年將設5家的中醫婦幼專科診所。今年3月與4月新加坡馬光已開設2家，分別位於新加坡Sun Plaza Shopping Mall與Jurong Point Shopping Mall的中醫婦幼專科診所，預估第三季即可開始挹注獲利。

另外，天津馬光並預計今年第三季正式啟動雲端醫療服務，為病患提供從線上諮詢、視訊看診、送藥到家等一站式雲端慢病管理業務，天津馬光及新加坡馬光未來更規劃開展跨國雲端醫療支援服務，透過互聯網醫療系統，提供家醫科線上門診及糖尿病慢病管理業務，並持續利用大數據分析提升服務效率及獲利率，公司中長期業務發展動能十分可期。

(工商 )