美式大賣場好市多COSTCO夯品總是能成功引起搶購，不過很多常常去好市多人，可能都沒發現，在點餐區有張貼一個「驚悚表格」，一名網友貼出好市多熟食區的常態性產品熱量一覽表，其中最受歡迎的夯品牛肉捲，一個熱量就高達832大卡，讓不少愛好者崩潰大喊「不敢點了」，還有無法接受的網友哀號：「我什麼都沒看到」！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，到好市多買東西多年，最近才注意到，在點餐區收銀台旁邊的牆上有一張表，但因為貼在比較高的地方、而且字又不大，所以沒仔細看很容易忽略，詢問大家有注意過嗎？

網友貼出好市多熟食區的常態性產品熱量一覽表。（圖／截自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

從這張表格中可見所有熟食區常態性產品的熱量，包括披薩、熱狗、濃湯、飲料…等全都有，其中最受歡迎的夯品牛肉捲，一個熱量就高達832大卡，雞肉捲一個684大卡，卡薩雞肉沙拉一份竟有979大卡，海鮮披薩單片也有651大卡，豬肉熱狗448大卡，蛤蠣濃湯545大卡。

貼文曝光後讓眾人崩潰，網友紛紛回應「我沒注意看過，我恨您」、「當然沒有留意啊！就像現在我也看不見版主PO了什麼」、「我什麼都沒看到（閉目）」、「請不要貼空白文，謝謝」、「看歸看吃歸吃」、「吃美食的不在意什麼表不表的！」、「別看，吃就對了」、「不想知道！」。

不少網友都注意到牛肉捲的熱量，忍不住回應「不敢點了」、「嚇死我了，以後不敢買牛肉捲」、「靠X牛肉捲…我還是假裝沒看過這發文好了」。此外，還有許多人被凱薩沙拉的熱量嚇到，驚呼：「熱量也太高了吧」，有內行網友解釋，凱薩雞肉沙拉的熱量會高，主要是因為醬料，光那個凱撒醬就有500多大卡。

美式賣場熱賣肉捲 國內兩大賣場搶進跟賣

(中時新聞網)