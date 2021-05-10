對於國軍高雄左營副供站所提供的豬排，外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國一事，前國民黨立委蔡正元表示，民進黨主張進口美國豬肉，竟然不是分銷給民進黨大官和黑道，反而讓國軍率先吃美國豬肉，這是什麼道理？奇怪不奇怪？

總統蔡英文在去年八月宣布開放美國豬肉進口，並在今年1月正式施行，造成台灣民眾「聞美豬色變」，沒有人敢吃、敢買美國豬肉，但政府公告今年已有1500多噸的美豬進口，這些美豬去哪了？

臉書社團「靠北長官3.0 by 2020」於5月3日有自稱是海軍官兵的網友投稿表示，高雄左營副供站所提供的豬排，外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，這讓該網友直呼副供站的站長是睡著了嗎？到底有沒有認真抽驗各廠商所提供的食物？「這讓在艦上的官兵該如何安心享用每一餐？」

該網友相當憤怒的表示，身為中華民國海軍官兵，領有中華民國身分證，卻要吃著遠從美國飄洋過海來台的美國豬，價值何在？

去年八月底國防部就回應表示，國軍伙食採購會配合政府食安政策。而農委會主委陳吉仲也說，將來會鼓勵國軍副食品採購國產豬肉，鞏固台豬的市佔率。

不過，國防部長邱國正今（10）日赴立法院備詢，被問到是否可在國產豬肉供應無虞的情況下，全部使用台灣豬，邱國正表示「我不願意做這個承諾」，因國軍各單位食材都有成立委員會、各單位需求，自己無法主導。

邱國正也表示，國防部要求「萊克多巴胺絕對是零檢出」，也將副食產地來源交待得清清楚楚，不可能讓自己的子弟兵食用有問題的食材，不會在這方面故意放水。

前國民黨立委蔡正元在臉書質疑，民進黨主張進口美國豬肉，且已進口這麼多公噸的美國豬肉，竟然不是分銷給民進黨上下，包括民進黨的大官、黑道、網軍，反而分銷給軍人。軍人沒有主張進口美國萊豬肉，反而要率先吃美國豬肉；民進黨人主張進口美國萊豬肉，卻一口美國豬肉都不必吃。

蔡正元嘲諷，這是什麼跟什麼道理？奇怪不奇怪？

(中時新聞網)