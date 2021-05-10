中國與歐盟簽署的中歐投資協定傳出被擱置消息後，歐盟27個成員國領導人與印度總理莫迪（Narendra Modi）昨日舉行視訊峰會，並簽署的一份具有歷史意的協議，恢復於2013年擱置的自由貿易協定磋商，並建立一項用以替代「一帶一路」的「互聯互通夥伴關係計畫」。歐洲媒體對此一結果高度關注，多項評論認為這是歐印合作「共同對抗中國影響力擴張」的重要作為。

據《多維新聞》報導，印度總理莫迪原本打算親赴葡萄牙出席此次峰會，但由於印度新冠疫情持續惡化，雙方決定將峰會轉到線上舉行。在這次的視頻峰會上，歐盟27個成員國領導人與莫迪達成協議，引起國際上高度關注。德國電視1台以「共同對抗中國」為題稱，歐盟與印度在「對抗中國」上存在共同利益，對於中國的「影響力擴張」，布魯塞爾和新德里不能「袖手旁觀」。

歐盟與印度此時高調宣佈重啟自由貿易協定談判，正值歐盟與中國投資協定可能遭擱置之際，就算歐盟與印度在諸多經貿問題上存在分歧，但雙方都樂意重啟談判。（圖／推特@MEAIndia）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後稱，此次歐盟印度峰會是雙方關係的「里程碑」，歐盟與印度有著密切的關係，但仍有很多潛力有待開發，其中最大的潛力在貿易和投資領域。

美媒《彭博》認為，歐盟與印度此時高調宣佈重啟自由貿易協定談判，正值歐盟與中國關係遇冷之際，加上歐盟與中國投資協定存在被「擱置」的可能，就算歐盟與印度在諸多經貿問題上存在分歧，但雙方都樂意重啟談判。

英媒《路透》指出，當中國從歐盟國家的「良性貿易伙伴」演變成「不斷強大的競爭對手」，歐盟開始將合作的目光轉向印度。

報導說，印度外交部發布的新聞稿中還提及，雙方簽署了一項全面互聯互通夥伴關係計畫，增強雙方在數字、能源、運輸等領域的連通性。該夥伴關係將以社會、經濟、財政等方面的可持續發展為原則，以國際法和相關協定為基礎，強化協同效應，支持印太等地區國家的互聯互通計畫。

印度《經濟時報》分析稱，這項互聯互通計畫未來將向印度、非洲、中亞國家等提供中國「一帶一路」倡議的替代方案，相當於「將了中國一軍」。德國《法蘭克福彙報》也稱上述計畫意在應對中國「一帶一路」倡議。

分析人士指出，印度此前只與日本有類似協議，但現在卻將合作範圍進一步擴大，儘管印度與歐盟的這項合作可能是歷史性的，但還需要觀察印度在其中扮演何種角色。

也有媒體並不看好歐印重啟自貿談判的前景，德國《經濟週刊》認為，印度代替中國有些艱難，歐盟與印度目前貿易額約為650億歐元，而歐盟與中國貿易額為5860億歐元，相差9倍之多。雙方還有諸如關稅問題等諸多分歧。

(中時新聞網)