美國驚傳輸油管遭駭客攻擊，油管營運大廠殖民油管（Colonial Pipeline）宣稱因駭客攻擊輸油管線全面停擺，消息一出美國能源期貨全面跳漲，汽油期貨飆至3年新高。

新的一周金融市場一開市，美國汽油期貨跳高至每加侖2.217美元，大漲逾3％，並改寫2018年5月以來最高。紐約原油期貨上漲0.7％至65.46美元，布蘭特期油大漲1％，每桶報68.95美元。

殖民油管主要提供美東能源管線輸送業務，其油管系統為美國汽油基礎設施相當關鍵的一環，每天輸送的汽油、柴油、取暖用油與飛機燃料等油料量約達250萬桶，占東岸燃料供給近5成。

殖民油管指出，在遭到勒索軟體駭客攻擊後，公司基於安全考量採取預防措施，在上周五晚上暫停所有油管輸送業務。

消息人士透露，涉嫌發動駭客攻擊的是一個名為DarkSide的專業駭客組織，其手法為駭進私人網路、竊取資料後向被害者進行勒索。熟知內情人士指出，殖民油管公司此次遭駭客竊取逾100GB的資料。

油管供應鏈可能斷鏈事件引發美國政府關切，美國總統拜登周六一早聽取簡報後，指示國土安全部、交通部與商務部等部會介入，協助業者營運盡快恢復正常。

殖民油管周日晚上發布聲明表示，部份油管支線已經恢復上線，但主要管線仍然斷線，「我們會陸續將其他支線重新開通，但整個油管系統需在確認安全無虞、並符合所有聯邦規定後，才會完全恢復正常。」

商務部長蕾夢多（Gina Raimondo）指出，「政府正全力提供協助，與公司、州與地方政府密切合作，確保供應不會斷鏈、業者營運能盡快恢復正常。」

GasBuddy石油分析部主管漢恩（Patrick De Hann）指出，「殖民油管一停擺，整個東岸就不能輸送能源，所以油管盡快重新上線相當重要，5天後若還未恢復，其衝擊可能就會呈現幾何式增加。」

(工商 )