受惠持續展店、鮮食跟一般商品銷售同步成長，全家便利商店10日公布4月合併營收70.35億元，年增8.24％；累計前四月合併營收278.77億元，年增6.03％。單月跟累計營收均創歷史同期新高，其中，4月營收更是首度突破70億元大關！

首先，從店數來看，截至4月底，全台全家總店舖數達3,853家，相較去年底全台總店數3,770家，今年前四月「淨增加」83店，換算平均一個月淨增20～21家店，也持續推升整體營業規模向上。

其次，在鮮食方面，全家表示，4月整體鮮食業績年增近二成，其中有兩大新動能，一是對應蔬食減碳商機，全家攜手蔬食品牌「上善豆家」聯名合作推出沙拉、湯品、拌麵等新品，旗下自有品牌「媽媽煮藝」冷凍系列也推出植物肉新品，Let’s Cafe現煮咖啡也在全台3,800店開賣燕麥植物奶拿鐵，皆引發話題。

二是來自「友善食光」的新功能挹注，全家4月在會員APP新增「友善地圖」，方便消費者查詢周邊店鋪打折鮮食，大幅提升購買方便度，此舉不僅引起廣大的顧客好評，也實質反應在銷售上，有效帶動主食、輕食小吃、飯糰、麵包等鮮食品群業績全數向上成長，同時也降低剩食。

再者，一般商品方面，全家表示，隨時序入夏，一般商品中的冰品、飲料業績雙雙成長，其中，自有品牌FamilyMart Collection對應健康趨勢，推出以冷壓技術保留天然風味的蔬果汁，包括紫拿鐵、綠拿鐵、金鑽鳳梨原汁等皆獲Clean Label雙潔淨標示，是超商差異化飲品。此外，端午預購活動甫開跑，對比去年也有三成的業績增幅。

展望五月營運，全家表示，將持續對應夏日消暑需求，聚焦現煮茶、霜淇淋、酷繽沙、鮮食輕食等品類，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。

(工商 )