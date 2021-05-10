廖男趁林女不注意時，從後方搶走脖子上的K金項鍊後逃。（警方提供）

警方於2小時內就將廖姓男子逮捕到案，依法移送法辦。（陳世宗翻攝）

身穿紅衣的廖趁林女不注意時，從後方搶走脖子上的K金項鍊，得手後跑步離去，並騎上機車逃逸無蹤。

台中警察2小時將廖嫌緝捕到案。

45歲的廖姓男子，今天下午16時36分許，在台中市西屯區中康街215巷內，搶奪1名女子脖子上的金項鍊後，騎車加速逃逸；警方獲報後，立即啟動攔截圍捕，並組成專案小組展開追緝，不到2小時就於西屯區崇義街將廖嫌緝捕到案。警方指出，全案依搶奪罪嫌等移送法辦。

警方調查，34歲的林姓女子，今天下午16時36分許，於台中市中康街215巷內講電話時，突遭身穿紅衣的廖姓犯嫌徒步尾隨，廖趁林女不注意時，從後方搶走脖子上的K金項鍊（價值約新臺幣7000元)；廖嫌得手後跑步離去，並騎上機車逃逸無蹤。

中市警第六分局警方獲報後，立即發布攔截圍捕，由偵查隊及西屯派出所組成專案小組，迅速趕抵事發現場；警方掌握廖嫌騎乘的機車車牌後，不到2小時即循線於西屯區崇義街上查獲廖嫌，將其逮捕到案，依刑法搶奪罪移送地檢署嚴辦。

警方呼籲，一般民眾若遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌；警民合作共同打擊犯罪，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

(中時 )