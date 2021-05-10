改編自韓國人氣網路漫畫的韓劇《我的室友是九尾狐》，由出演過多支IU的MV而頂著「IU的男人」光環進演藝圈的張基龍，以及因參演《請回答1988》而成為「國民妹妹」的惠利主演，該劇可算是繼全智賢與外星人金秀賢另類同居之後，相隔多年最轟動的人類與非人類同居之浪漫喜劇。

劇情描述述在人世間悄悄生活數百年的九尾狐申禹如（張基龍 飾）即將修煉成人，由於能讓他變成人類的狐狸珠被李潭（惠利 飾）吞下肚，2人不得已只好訂下同居規則並共同生活來找尋解決辦法，沒想到竟發展成人類與非人類的新浪漫戀情。惠利私底下的個性就如同這次所飾演的「李潭」一樣直率，常大口吃東西沒有偶包壓力而出名，這次竟然「吃出問題」還得「以身相許」，日前與張基龍合體拍攝雜誌寫真，兩人默契十足且淨化眼球的美照除了讓網友紛紛高喊「柳俊烈（惠利男友）不要看」之外，更期待2人在劇中會帶來怎樣的浪漫泡泡。

韓國的九尾狐傳說起源已久，據傳高麗時期（918年－1392年）的正史《三國史記》以及史書《三國遺事》中都疑似有九尾狐的記載，所以歷年來均有不少以九尾狐為題材的戲劇，相傳九尾狐會變成人類來誘惑已婚男子，因此以往設定都是由女演員來演出，近期李棟旭以《九尾狐傳》成為史上第一個男九尾狐，大受觀眾好評，此次張基龍詮釋喜劇版的九尾狐，將再次顛覆大家對九尾狐的既定印象。

而姜漢娜則飾演曾為愛受傷但內心純真，從九尾狐「轉職」為人5年的楊惠善，是小張基龍200歲的九尾狐朋友，不同於之前作品給人冷酷強悍的女強人形象，這次是否會勇敢面對真愛將會是演技上的一大考驗。出道5年在許多戲劇裡均有亮眼表現的金度完，這次飾演惠利的「閨密」都載鎮，是個一談起戀愛就變成傻瓜的純情備胎男；以網路劇晉升為新生代人氣小鮮肉的裴仁赫，則飾演高富帥桂善宇，原先是為了贏得面子而去追求惠利，沒想到最後竟然真正愛上她。該劇每週三、四晚間21點半在愛奇藝國際站上線。

(中時 )