1名網友日前進到1間餐廳，發現餐廳裝潢因應防疫，使用簾子區隔客人座位，但簾子的造型乍看之下與醫院病房內區隔病床的簾子相似，讓他笑說這餐廳的設計美學「氣氛很微妙」；許多網友看到照片後也紛紛表示真的很像，留言說「可以刷健保卡嗎」、「餐廳主打住院風？」

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前進到1間餐廳用餐，發現該餐廳因應防疫用來區隔客人座位的設備，是使用淡粉色窗簾，簾子的上半部分還有透氣孔洞，移動方式則是用滾輪，整體外觀與醫院病房內使用的簾子相似，讓原PO發文笑說，「老是有人說美學不重要，看吧這餐廳的設計美學，『氣氛很微妙』」。

1名網友日前進到1間餐廳，發現餐廳裝潢因應防疫，使用簾子區隔客人座位，但簾子的造型乍看之下與醫院病房內區隔病床的簾子相似。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

許多網友也留言笑稱，「吃完就沒有病痛了」、「可刷健保卡嗎」、「不要這樣，人家是主題餐廳，他們的VIP卡是健保卡」、「餐廳前身是診所醫院？」「主題式餐廳，本期主打住院風」、「這是讓長期住院的病患突然出院時，怕不習慣所設計的」、「感覺吃飯是坐輪椅進去」。

也有網友表示，能感受到店家對於防疫增添設備的用心，但建議簾子可以換顏色，或是換上有花紋的款式，才不會讓人乍看之下誤會；不過事實上，確實有「醫院主題」的餐廳，台北市某餐廳就將醫院的許多設備移至餐廳內作為裝潢，一度蔚為話題。

(中時新聞網)