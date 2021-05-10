大豐電（6184）公布第一季營收及獲利表現，第一季營收4.94億元，相較去年同期微幅下滑約0.7％，但營業成本2.62億元，年減3.9％，營業利益約1.45億元，歸屬於母公司業主之獲利達1.1億元，每股稅後盈餘（EPS）與去年同期相當，維持在0.74元。

董事長張銘志表示，截至4月底為止，大豐電的寬頻上網用戶數約達11.3萬戶，今年以來淨增加4,025戶，以大豐電有線電視收視戶22.6萬戶計算，寬頻上網用戶滲透率正式超越50％門檻。

東京奧運棒球6搶1資格賽將於6月中旬在台灣開打，緊接著7月23日東奧開幕，張銘志強調，大豐電下半年將規劃搭配4K雙模機推動全新資費方案，可望持續帶動寬頻上網用戶及業績成長。 儘管有線電視收視費競爭依舊暗潮洶湧，大豐電因拓展寬頻上網有成，成為穩住該公司整體營收最主要的功臣。大豐電強調，穩定的光纖到府服務是大豐電的優勢，後疫情時代，居家辦公及居家娛樂帶動高速寬頻上網需求，大豐電第一季寬頻上網用戶淨增逼近3,000戶，為近二年來單季最大成長量。

NCC最新「2020年通訊傳播市場消費者使用概況調查」指出，受到電信業者積極推銷4G上網吃到飽方案、民眾在家中使用4G/5G上網的比例有逐年增加趨勢，影響國內整體固網寬頻上網成長動能，不過，大豐電截至4月底的寬頻上網用戶擴增至11.3萬戶，今年以來已淨增4,025戶，整體寬頻上網業績表現超乎預期。

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