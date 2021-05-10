氣象局10日發出多個地方可能出現高溫的燈號，民眾紛開冷氣降溫，連帶用電量飆升。根據台電資料顯示，10日用電量創下今年用電新高，用電量破3,500萬瓩大關，寫下歷年五月用電第五高記錄。

台電說，10日氣候炎熱，全台各地都出現約30度高溫，最高用電量發生在下午4點21分達到3,508.7萬瓩，創下今年用電新高，史上五月用電第5高，實際備轉容量率約10.03％，勉強亮出供電穩定的綠燈，備轉容量351.9萬瓩。

(工商 )