真的好熱！ 10日用電量創今年最高 20:562021/05/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電龍潭超高壓變電所。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局10日發出多個地方可能出現高溫的燈號，民眾紛開冷氣降溫，連帶用電量飆升。根據台電資料顯示，10日用電量創下今年用電新高，用電量破3,500萬瓩大關，寫下歷年五月用電第五高記錄。 台電說，10日氣候炎熱，全台各地都出現約30度高溫，最高用電量發生在下午4點21分達到3,508.7萬瓩，創下今年用電新高，史上五月用電第5高，實際備轉容量率約10.03％，勉強亮出供電穩定的綠燈，備轉容量351.9萬瓩。 獎金10萬 兒童認識勞權四格漫畫徵件9月開跑 盧秀燕改善空污展決心 台中電動機車2年3倍增 (工商 ) #用電量 #用電 #萬瓩 #出現 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 刪Q遞交2階段連署書 陳柏惟扯盧市府遭轟：供三小 14:082021/05/10 政治 刪Q總部遞交罷免連署書 陳柏惟批：以扭曲方式行使罷免 12:182021/05/10 政治 《半導體》同欣電4月營收寫第3高 Q2營收及毛利率看增 08:192021/05/10 財經 用手機購買國債 4陸銀率先試水 04:102021/05/10 話題觀察 刪Q總部遞交第二階段連署書 陳柏惟回應了 12:482021/05/10 政治 專家傳真－三接是穩定供電必需品 外推方案可兼顧環境 04:102021/05/10 專題周報 東森直消電商 4月業績創高 04:102021/05/10 產業特刊 北捷3大性騷熱區 靠大數據抓慣犯 04:102021/05/10 地方新聞 一滴水用3次 日月光成功省下高雄民眾一個月的使用水量 14:492021/05/10 寶島 台股開盤小跌10.77點 電子、面板失神 長榮站上90元 09:172021/05/10 財經 《半導體》超豐4月營收登高 Q2續旺 12:342021/05/10 財經 生活熱門新聞 爆群聚20天找不到傳染鏈 華航機師全數召回檢疫 - 生活 連10天飆高溫 大範圍降雨何時出現？氣象局給答案 - 生活 梅雨不來颱風先現蹤 熱帶擾動發展時間曝光 - 生活 首例！不知懷孕打AZ疫苗「產檢無胎心音」流產 通報不良事件 - 生活 病毒超過1.5公尺也會傳染？張上淳證實：有可能 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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