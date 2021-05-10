官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學生透過科技推展食農教育。（官田國小提供／張毓翎台南傳真）

官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學生透過科技推展食農教育。（官田國小提供／張毓翎台南傳真）

行政院5月6日通過《食農教育法》草案，賦予推動食農教育經費及法源依據；目前推行食農教育已長達13年的台南市官田國小，10日上午高年級30位學生在國立台南藝術大學教授龔卓軍、國立高雄餐旅大學老師楊淑燕、陳琮霖老師的協助與指導下，手作完成鳳梨酥、鳳梨苦瓜湯，隨即由學生和美國國際學伴進行直播連線，介紹在地官田的鳳梨。

校長王全興說，官田國小在新冠肺炎疫情嚴峻情況下，超前部署，為克服無法直接面對面進行食農國際交流的困境，首創建置「食農教育報報」攝錄影室，由學生扮當小主播、攝影師和剪輯師，透過科技將學校日常食農課程及成效，把在地特色、科技應用及國際交流以模組方式呈現。

農育老師先指導學生將校園內栽種的鳳梨取下，透過食育老師教導削去果皮，除呈現新鮮鳳梨鮮果，也將鳳梨手作成鳳梨酥、鳳梨苦瓜雞湯，連同官田特產鳳梨果乾，一起由學生和2年前參訪官田國小的美國學伴Janine連線，以英語文方式讓學生們交流對話，過程中笑聲不斷。

隨即，小主播進入攝錄影間，正經八百的將今天學習及收穫所見所得攝錄影起來，並置放於學校共享平台，在午餐餐前時進行全校播放，由小主播學生向全校宣導食農教育重要性，非常具有意義，也順道提升學生科技和國際素養。

(中時 )