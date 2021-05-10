IC通路二哥文曄（3036）公布4月自結合併營收357.94億元，較上月成長5.96％，年增28.39％，創下歷年同期新高；累計今年合併營收1,334.41億元，與去年同期成長26.66％。

正文科技四月合併營收21.07億元 創九年來同期新高
亞洲藏壽司4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高

(工商 )

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