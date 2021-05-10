文曄4月自結營收357.94億元 創同期高 21:052021/05/10 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路二哥文曄（3036）公布4月自結合併營收357.94億元，較上月成長5.96％，年增28.39％，創下歷年同期新高；累計今年合併營收1,334.41億元，與去年同期成長26.66％。 正文科技四月合併營收21.07億元 創九年來同期新高 亞洲藏壽司4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高 (工商 ) #文曄 #創同期高 #IC #上月成長 #歷年同期新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美時前4月營收年成長近六成 創同期新高 20:112021/05/10 財經 柏文4月、前4月營收 雙創同期歷史新高 18:182021/05/10 財經 漢來美食4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高 17:302021/05/10 財經 momo富邦媒4月營收58億元 年增20％ 創歷史同期新猷 14:362021/05/10 財經 《電子商務》新機銷售暢旺 網家前4月營收創同期高 15:412021/05/10 財經 統一、統一超4月營收 雙創同期新高 20:132021/05/10 財經 華航4月營收年增三成 5月因清零專案恐將大減 18:432021/05/10 財經 《百貨股》富邦媒4月營收創同期新高 5月繼續旺 15:582021/05/10 財經 新機銷售帶動 網家前4月營收創歷年同期新高 17:402021/05/10 財經 冠德前4月營收成長9.28％ 衝高至62.9億元 16:392021/05/10 財經 瓦城泰統4月營收4.03億元 年增70.64％ 創同期新高 16:442021/05/10 財經 財經熱門新聞 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 美元再被打趴 分析師：資金將大幅撤出美國 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 落後3個世代 陸半導體7廠商坦言：先進製程晶片出大事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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