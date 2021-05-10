根據遠東商銀客戶年齡層分布，Bankee社群銀行客戶，七成為39歲以下小資族，目前正是5月繳稅季，小資族除了要負擔固定生活開銷，還要負擔一筆稅金，該行為幫助小資族減輕負擔，5月31日止新申辦Bankee數位存款帳戶的會員，透過Bankee帳戶扣繳綜合所得稅，即可獲國內最高10％的回饋、上限100元。

遠銀指出，Bankee社群銀行分享三招，教導民眾輕鬆賺高額回饋，第一招是成功申辦Bankee數位存款帳戶後，用Bankee數存帳戶扣繳綜所稅可獲10％回饋（上限100元），民眾以自然人憑證、「健保卡及密碼」或電子憑證，透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統，或至網路繳稅服務網站，就能即時轉帳繳稅。

第二招是Bankee數位存款新戶可獲半年5萬元額度1.6％活存利率，約是一般活存年利率的10倍。第三招是推薦親友申辦，不論推薦多少人，推薦人與被推薦人，每人均可獲半年5萬元額度2.6％高利活存。遠銀強調，Bankee社群銀行鼓勵小資族，趁著此波繳稅回饋活動，申辦Bankee數位存款帳戶，5分鐘就能完成線上開戶，便利、高利，資金運用也更靈活。

舉例來說，小張是Bankee數存帳戶新戶，分享自己的推薦碼給爸爸、媽媽、哥哥、姐姐、弟弟，一家六口都申辦Bankee數位存款帳戶，並透過Bankee數存帳戶成功扣繳綜所稅，因此每個人皆享10％回饋（每人回饋上限100元）。另小張透過分享推薦碼，與全家人形成一個社群圈，推薦人與被推薦人均可獲半年5萬元額度2.6％的高利活存。結果一家人半年內共可拿到4,500元（年息加回饋金），有效減輕負擔，小資族繳稅季荷包不縮水。

(工商 )