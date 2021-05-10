茱蒂佛斯特飾演知名人權律師。（CATCHPLAY提供）

塔拉哈辛無辜受指控為恐怖份子。（CATCHPLAY提供）

近期司法正義相關議題廣受到大眾討論，《失控的審判》故事來自真實事件，由紐約時報暢銷回憶錄《我在關塔那摩的日子》改編而成，將「程序正義」題材搬上大銀幕，由憑藉《九月的某一天》獲奧斯卡最佳紀錄長片的導演凱文麥克唐納（Kevin Macdonald），聯手「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）擔任監製，他回憶當時在英國參加《我》書發表會時，讀了其中一段，就深深著迷，「太驚艷了，我們一定要將這令人震撼的真實故事拍成電影！」

班尼狄克康柏拜區在片中也飾演了負責調查此案件的美軍檢察官，將與飾演知名人權律師的奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）一起揭發驚世駭人國家恐怖陰謀，茱蒂佛斯特更以片中出神入化的表現再添一座金球獎最佳女配角。男主角則由凱薩獎影帝塔拉哈辛（Tahar Ramin）擔任，他將無辜受指控為恐怖份子的未知及恐懼詮釋得細膩動人，真實呈現出憤怒害怕的情緒及堅毅不撓的人性，精湛演技獲提名本屆金球獎、英國影藝學院電影獎最佳男主角。

該片描述在德國工作的穆罕莫杜薩拉希（塔哈拉辛 飾）因被懷疑與蓋達組織聯繫，遭到拘捕、審問及釋放，2001年某天出門後，就再也沒有回家。經過不斷的移送，在沒有審判和起訴的程序之下，穆罕莫杜被送往美軍關塔那摩灣監獄，飽受各種折磨。在萬念俱灰之下，辯護律師南西霍蘭德（茱蒂佛斯特 飾）和她的助手特里鄧肯（雪琳伍德利 飾）與他成了盟友，一同追求司法正義，過程中卻面臨重重阻礙。他們充滿爭議的倡議，以及軍事檢察官斯圖亞特庫奇（班尼狄克康柏拜區 飾）中校發現的證據，最終揭露了一個震撼又龐大的陰謀。電影6月4日在台上映。

(中時 )