雲林縣好孕上場，由縣長張麗善宣布補助孕期羊膜穿刺檢查與唐氏症篩檢。（張朝欣攝）

雲林縣政府因應少子化，為營造健康生育環境，除持續提供不孕夫妻接受「人工生殖（試管嬰兒）補助」，今年加碼「孕期羊膜穿刺檢查」每人最高補助5000元；「第1孕期母血唐氏症篩檢」每人最高補助2200元，雙胞胎以上每多1胎增加補助600元，藉以減少年輕家庭負擔，並孕育健康的下一代。

雲林縣長張麗善表示，近幾年雲林縣平均出生人數4200人、死亡人數7200人，每年消長約3000人，且婚後願意生第1胎約48％、第2胎減至35％、第3胎更是降至12％，為此縣府推出「幸福成家3部曲」，整合各局處針對生育教養的優質政策，並加碼補助生育第2胎以後的生育津貼，打造友善婚育、教養環境，減輕年輕爸媽的負擔。

張麗善說，雲林縣30歲以上結婚、生育者占6成之多，在鼓勵生育下縣府也意識到高齡生育的風險，去年開始針對不孕症給予每對夫妻2萬元補助，透過台大醫院優質醫療團隊的協助，46名媽媽申請有35名成功受孕，成功率相當高。

今年縣府祭出好孕上場2.0，除了人工生殖續加碼100個名額外，針對31至34歲在第1孕期母血唐氏症篩檢也補助2200元，雙胞胎以上每胎增加600元。34歲以上因胎兒先天異常的機率大，縣府加碼補助5000元做羊膜穿刺，加上國民健康署補助5000元，民眾幾乎不用再付費。

去年申請人工生殖補助、成功產下女兒的陳映含到場分享喜悅，表示她起初是在台中做人工生殖，每周都要往台中回診、追蹤、打針 ，相當疲累，後來在網路上得知台大雲林分院有生殖中心，便決定把之前在台中冷凍的胚胎遷回雲林，進行後續試管療程。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，張麗善縣長1條龍的完整規畫，從祝你好孕2.0，一直到生育補助、祖孫托育津貼、國中小教科書補助、營養午餐升級、國一女生9價HPV疫苗、長青食堂及敬老金等，台塑企業很高興能貢獻心力，協助雲林鄉親追求更美滿幸福的生活。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明說，從2017年打造生殖醫學中心以來，已經成功迎接40名以上的寶寶，這些母親在懷孕的過程中，如果還要舟車勞頓往返外地，是非常辛苦的事，台大可以提供試管嬰兒服務，加上縣府大力支持及台塑企業贊助，讓媽媽在醫療的可近性、財務上都無後顧之憂。

(中時 )