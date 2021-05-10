變性網紅罔腰2月自曝懷孕消息，引發軒然大波，還驚動高市衛生局調查，且遭警方依《社會秩序維護法》移送，後來她終於PO文致歉，坦言從頭到尾都沒有懷孕，而今（10日）判決結果出爐，裁定罔腰和楊姓前男友不罰，罔腰也在IG發聲了。

目前人在墾丁度假的罔腰，完全不知情判決結果，待新聞出來後，才在IG限時動態發文：「我是不是又上新聞了？」接著她Po出和媒體的Line對話，她僅回對方：「市府說沒事，我尊重高雄市府」，並稱其他不回應，接著再陸續向其他媒體表示不回應。

罔腰不回應此事。（圖／翻攝自IG）

罔腰目前人在墾丁度假。（圖／翻攝自IG）

而據《三立新聞網》報導，罔腰的前男友鳳梨受訪稱替她捏一把冷汗，「沒罰就好，希望她以後能謹言慎行」。

罔腰鬧出假懷孕風波，高雄地院認為確實是散佈與事實不符的事情，但罔腰個人懷孕與否，客觀上尚不足讓聽聞者對跨性別者現今能否生育感到畏懼或恐慌，亦不足使社會對求子婦女或跨性別人士產生負面惡意，難認社會安寧或秩序因此產生紊亂。

高雄地院強調，罔腰的行為雖有損個人言行可信度，但現今社會散佈不實訊息之人，並不限跨性別 者，應不會導致社會大眾對跨性別者產生敵意，進而影響公共安寧，與《社會秩序維護法》第 63 條第 1 項第 5 款「足以影響公共之安寧」之要件不符，故裁定不罰。

罔腰前男友鳳梨表示「希望她以後能謹言慎行」。（圖／翻攝自罔腰尬鳳梨臉書）

(中時新聞網)