《臺灣三部曲》的美術團隊十分堅強。（米倉影業提供）

周志憲（左）與魏德聖導演等人勘景。（米倉影業提供）

魏德聖導演團隊傾全力打造的《臺灣三部曲》今（10日）釋出「美術設計－西拉雅篇」花絮，為重現400年前西拉雅族的生活樣貌，光搜集考據資料就是龐大工作，接著展開建部落、造溪流等工程，負責西拉雅組的美術指導周志憲坦言：「每個電影都會遇到很多問題，我就是來解決問題，只是這個案子問題特別多、特別大。」

《臺灣三部曲》分別從西拉雅人、漢人、荷蘭人三個角度講述400年前發生在台灣這塊土地的故事，仰賴美術組透過陳設打造年代氛圍，當中西拉雅部落從零到有的建造過程是最大挑戰。西拉雅組美術指導周志憲曾參與《賽德克·巴萊》有過類似實戰經驗，但他笑說：「這次故事年代比《賽德克·巴萊》更久遠，考察文獻的難度也高上好幾倍。」

第二度與魏導工作，周志憲形容導演「是個蠻頑強的人」，並表示：「魏導非常有想法，每次跟他報告進度，心裡都是緊張的，不過他做決策也很果斷，身為領導者有這樣的特質很棒。」對魏導印象最深刻的一件事，是製作《賽德克·巴萊》的某個夜晚，在宜蘭山上一個滿天星空的停車場，魏導突然講起自己為什麼要拍電影，周志憲說：「魏導講故事的方式雖然很平實，沒有特別修飾，但聽起來很美，那個夜晚至今仍讓我難以忘懷。」

周志憲大約10年前就知道《臺灣三部曲》的計畫，從最初在辦公室看到美術氛圍圖，到現在接近開拍，部落、村落逐漸成形，他表示：「一般人沒有進來工作或是看到這個規模，可能無法想像，我們真的有機會做到。」同時將近八、九個場景在動工，美術組承受不小的壓力，尤其年代久遠，保留文獻並不完整，使得資料考據難度大增，只能藉由清代人、荷蘭人的古畫等，抓出400年前西拉雅人的色彩與定位。

西拉雅美術組首要挑戰是在高雄南星計畫區打造佔地300公頃的「麻豆社」聚落，光平面圖就來回修改20、30次，除了建築物本身，房舍周圍的植物也是不可忽略的重點，包括植物種類、種植位置與房子比例都對整體呈現有極大影響。周志憲不諱言：「要做出原始部落的感覺，其實很難，導演對植物的要求都是合理的，不到高，因為植物可以襯托出部落的原始故事性。」

除了植物，美術組甚至要挖水池造碼頭，還要人工造出一條溪流，周志憲講起《賽德克·巴萊》當時跨國合作從韓國人、日本人身上學到許多經驗，那些養分都能應用在《臺灣三部曲》，卻又笑說：「我不是土木專家，對造溪流超陌生，但概念是先挖再說吧，不挖開做測試也不知道最終會怎樣，很多線索都是一個個解開的。」至於許多人好奇為什麼要花這麼多錢實景搭建，難道不能用CG解決嗎？周志憲表示，這部電影就是要反應真實，如果演員全在一個綠幕前演戲、對話，情緒、情感一定會有問題，當然考量到預算，有些地方也會與CG配合，雙方合作找出最好的模式。

(中時 )