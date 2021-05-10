華航機師、諾富特飯店染疫風暴擴大，包括機師及家屬、空服員、諾富特員工在內已有30多人染疫，藍委費鴻泰今(10)日更批陳時中防疫疏忽還嘻皮笑臉「根本應該被槍斃」，而陳時中則回應，「我覺得這樣講太過了」。對此，費鴻泰在政論節目中再度砲轟陳時中，若疫情擴大，槍斃10次都可以，他還以桃醫群聚感染事件為例，直言陳時中欠國人一個道歉。

費鴻泰10日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，公文從指揮中心跑到桃園，再從桃園跑回指揮中心，竟然要跑兩個半月，「我匍匐前進，大概來回都可以到了」，龜速成這樣。

費鴻泰指出，陳時中不要一天到晚講那些五四三的話，隔離還是要相信專業，並認為長庚醫院副院長在這方面一定比陳時中專業，他更痛批陳時中，怎麼好意思講說這個病毒比公文快？「如果是兩三天就算了，你是兩個半月」，公文旅行有一個規定，一個禮拜就是5個工作天，最遲7個工作天一定要處理，若按照這個標準，公文最多跑1個月。

費鴻泰認為，防疫視同作戰，難道當打仗的時候，敵軍飛機到達我國領空，還要發公文說要不要迎擊嗎？病毒的速度不見得比飛機慢，用這種態度處理，還嬉皮笑臉，「聽說我今天罵他，這種人應該要槍斃，他還對我講的話有什麼意見，如果這個疫情擴大，槍斃10次都可以，我跟你講」。

費鴻泰還說，因為疫情影響，相信大家都過了一個很緊張的母親節，而自己本還要和岳母吃飯，但考慮再三還是把餐廳的預訂取消，他更以桃醫群聚感染為例指出，這件事剛好發生在過年期間，當時很多公司的尾牙都取消掉了，造成很多人不方便，而陳時中造成那麼多人不方便，卻一點檢討的意思都沒有，他認為陳時中欠國人一個道歉。

(中時新聞網)