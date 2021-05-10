繳稅季來臨，隨著國內疫情升溫，財政部呼籲，民眾可多利用手機、電腦進行線上申報，降低群聚感染的風險，同時再搭配使用信用卡刷卡繳稅，還有延後付款的優點，安泰銀行為讓持卡戶輕鬆繳稅，提供刷安泰卡繳稅，5月31日前上官網登錄，不限卡別全部免手續費，且可再獲不限金額的3、6、12期分期0利率，輕鬆度過繳稅季。

安泰銀行表示，消費者愈來愈懂得運用分期優惠，減輕納稅重擔，以該行信用卡2020年數據分析來看，約有64％繳稅交易使用分期，顯示分期繳稅減輕現金周轉壓力，增加資金運用彈性的服務深受高所得卡友喜愛。因此，今年除提供全卡別刷卡繳稅0手續費，並再提供3、6、12期三種分期方案可自由選擇，所有方案均是不限金額分期0利率，降低繳款壓力，輕鬆度過5月繳稅季。

安泰銀行指出，為讓持卡人在疫情期間安心購物，5月1日起針對指定數位通路的Yahoo奇摩購物、台灣樂天市場、蝦皮購物、博客來、PChome線上購物、富邦MOMO及東森購物消費，推出限時加碼回饋，至12月31日前限定以「安泰悠遊聯名卡」於指定數位通路消費可獲5％現金回饋。可透過該行官網線上申辦，不用臨櫃辦理，在家不出門也能安心辦卡並獲得購物回饋。

(工商 )