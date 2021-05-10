高雄休旅車撞機車 騎士當場死亡 機車零件殘骸噴飛四散 21:192021/05/10 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 25歲張姓男子晚間駕駛白色休旅車行經高市大寮路與仁德路口時，疑車速過快，不慎撞上53歲林姓騎士，當時強大撞擊力道，造成機車嚴重毀損，零件殘骸噴飛散落車道，導致林當場死亡，詳細原因仍待警方釐清。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25歲張姓男子晚間駕駛白色休旅車行經高市大寮路與仁德路口時，疑車速過快，不慎撞上53歲林姓騎士，當時強大撞擊力道，造成機車嚴重毀損，零件殘骸噴飛散落車道，導致林當場死亡，詳細原因仍待警方釐清。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真) 25歲張姓男子晚間駕駛白色休旅車行經高市大寮路與仁德路口時，疑車速過快，不慎撞上53歲林姓騎士，當時強大撞擊力道，造成機車嚴重毀損，零件殘骸噴飛散落車道，導致林當場死亡，詳細原因仍待警方釐清。 這起車禍發生在晚間6時30分左右，警方對開車張男進行酒測，他沒有酒駕，據了解，他供稱要從市區回鳳林一路住家，但當時來不及閃避從大寮路巷內騎車出來的林姓騎士直接撞上，警方依過失致死罪將張男帶回偵辦，詳細車禍原因尚待調查釐清。 基隆小貨車追撞曳引車 副駕意識不清搶救中 馬路如虎口 中市4個月9行人車禍致死 (中時 ) #騎士 #休旅車 #當場死亡 #晚間 #大寮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林園地區健康列車首發 提升照護在地人 17:512021/05/10 寶島 男騎士台3線南化段自摔跌落山溝 重機爆火球燒毀 17:382021/05/09 社會 美國科羅拉多州爆發槍擊案 釀7人死亡 05:452021/05/10 國際 北市公共工程職業災害死亡 創近5年新低 11:512021/05/10 寶島 太魯閣號撞斃入侵平交道民眾 頭城-礁溪間行車延誤 07:562021/05/10 生活 蘇花公路駕駛隧道自撞 重機見狀急煞慘「犁田」 15:582021/05/09 社會 高雄男拒檢闖紅燈肇逃 警起獲41子彈順利逮人 11:312021/05/10 社會 印度染疫死亡破24萬 尼泊爾也失控 04:102021/05/10 國際大事 接體員「大師兄」15日台中分享死亡背後的故事 10:122021/05/10 寶島 連偷2台挖土機逛鹿港大街 賊辯稱：為了學習 14:442021/05/10 社會 美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算 03:412021/05/10 國際 社會熱門新聞 影》長髮女馬路驚魂 遭歹徒勒脖摀嘴搶走金項鍊 - 社會 執勤中突倒地 樹林交通分隊長搶救26天辭世 - 社會 5歲腦死女童親舅堅持器捐 回魂索討器官讓醫護毛毛的 - 社會 貴婦砸120萬離間老公小三 徵信業員工曝暗黑手段：做完辭職 - 社會 彰化溪湖二溪路沙發工廠大火 濃煙竄天嚇壞人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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