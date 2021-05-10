25歲張姓男子晚間駕駛白色休旅車行經高市大寮路與仁德路口時，疑車速過快，不慎撞上53歲林姓騎士，當時強大撞擊力道，造成機車嚴重毀損，零件殘骸噴飛散落車道，導致林當場死亡，詳細原因仍待警方釐清。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

25歲張姓男子晚間駕駛白色休旅車行經高市大寮路與仁德路口時，疑車速過快，不慎撞上53歲林姓騎士，當時強大撞擊力道，造成機車嚴重毀損，零件殘骸噴飛散落車道，導致林當場死亡，詳細原因仍待警方釐清。

這起車禍發生在晚間6時30分左右，警方對開車張男進行酒測，他沒有酒駕，據了解，他供稱要從市區回鳳林一路住家，但當時來不及閃避從大寮路巷內騎車出來的林姓騎士直接撞上，警方依過失致死罪將張男帶回偵辦，詳細車禍原因尚待調查釐清。

(中時 )