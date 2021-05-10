大陸知名女星楊冪不但人正、身材好，還擁有傑出的高學歷，但她最近在直播中把「哭唧唧」唸錯兩次，遭到網友質疑學霸人設崩塌。

楊冪日前在直播中玩起文字遊戲，其中一題必須將「麻辣燙、斑馬和哭唧唧」三個詞組成一個句子，想不到她唸到哭唧唧時，竟然唸成「哭卿卿」，接著用這三個字造句，提到哭唧唧的時候，發音再度變成「哭卿卿」，確認楊冪並不是不小心唸錯。

楊冪把哭唧唧唸成哭卿卿。（圖／微博）

楊冪把哭唧唧唸成哭卿卿的影片流出後，讓不少網友跌破眼鏡，因為她求學時的成績一直都是學霸等級，當年以583的高分錄取北京電影學院，成為文化課的第一名，跟其他明星比，像是周冬雨286分、楊紫400分等，都遠遠超過太多，加上親戚們也都是高材生，伯父是清華大學教授，表弟是哈佛大學博士，無疑是頭腦聰穎的學霸，哪知道會在直播中唸錯簡單的單字發音，遭到不少網友質疑。

對此，楊冪的死忠粉絲跳出來緩頰，表示「哭卿卿」就是二次元的叫法，是個網路用語，大陸年輕人用來代替「哭唧唧」，表達萌、逗樂和好玩的意思，因此楊冪唸錯不是單純不知道字的讀法，而是故意跟粉絲玩，請網友們不要特意放大解讀。

不過，許多網友還是不買單，直指楊冪早就不是第一次唸錯了，曾把莘莘學子、腳踝等讀錯，批評她與學霸人設不相符，忍不住吐槽：「人設直接崩塌」、「直接承認自己口誤了不就行了」、「還好意思炒學霸人設，能不能讀兩本書再來啊？」

(中時新聞網)