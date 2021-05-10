《結過一次了》李相二、李礎熙。（八大提供）

韓國家庭劇《結過一次了》，描寫宋家四個兒女全都剛離婚，父母與子女跨越兩代間的隔閡，重新學習親情、面對愛情，是一部充滿人情味的故事。去年在韓國播出時，曾創下37％高收視，並在KBS演技大賞橫掃15項獎座，播出迴響熱烈，連李聖經都是忠實觀眾，更受邀參與客串演出。

劇中宋家三姊妹吳允兒、李珉廷、李礎熙各自與另一半的CP組合，吸引不少觀眾及粉絲喜愛，客串的李聖經，飾演李礎熙男友李相二的前女友，李聖經在幕後就提及她自己非常喜歡這對CP，表示能夠和他們一起演戲非常開心。不僅連女神都抵擋不了李礎熙和李相二的魅力，吳允兒也爆料他們還有粉絲後援咖啡車到現場加油，大家感受到人氣非常旺。

劇中有段劇情引發粉絲熱烈討論，李相二拜託對方假扮成他女友，陪他一起參加相親，畫面裡李礎熙伸手和李相二十指緊扣，李相二的巨大手掌竟成為一大亮點，李相二表示，他從小就覺得自己的手不怎麼好看，沒想到連宣傳時還被綜藝節目主持人開玩笑形容「是有泡過水嗎？」但李礎熙不以為然，反而覺得大手掌很有男子氣概。

以《機智牢房生活》反派「吳兵長」一角打開知名度的李相二，曾透露高中時，因為非常崇拜唸同所高中的學長，也就是韓國天王Rain，喜歡跳舞的李相二，當時和同學特別拍攝Rain的一首熱門歌曲舞蹈，並把影片上傳參加比賽，意外拿下冠軍，李相二提及這段往事，並在節目中大秀舞技，完全雨神上身，令眾人刮目相看，事後他還透露，當時得到冠軍的獎品是Rain穿過的原味衣服。

(中時 )