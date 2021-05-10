最近幾天，美元大幅下跌，在就業報告疲弱打擊了人們對美國經濟復甦的信心之後，美元又回到了年初時的水準。許多分析師現在預計，隨著全球復甦的經濟體從美國撤出投資，並且聯準會將利率保持在創紀錄的低水準，美元的弱勢將持續下去。

衡量美元對一籃子其他貨幣匯率的美元指數週一下跌0.08％至90.16。該指標接近1月初的89.93水準，抹平了2月和3月幾乎所有的漲幅，當時美國經濟在其他開發國家之前繁盛，該指數觸及四個月高點93.44。

自上週五以來，該國經歷了自11月以來最大的單日跌幅，當時非農就業數據顯示，4月份美國經濟僅增加26.6萬個就業崗位，而此前的100萬經濟學家此前預期。

盛寶銀行（Saxo Bank）外匯策略主管約翰·哈迪（John Hardy）表示，「可怕的」下調導致諸如股票和美元疲軟之類的投機性資產反彈，這在很大程度上是因為投資者現在預計聯準會將維持較低的利率更長的時間。較低的利率通常會給貨幣帶來壓力，因為它們會使對該國的投資吸引力降低。

他說：「這是在中央銀行規模最大化的現代時代下的下意識的反應，現在是對經濟的每一個失誤的財政支持。」

摩根大通（JPMorgan）分析師在一份報告中表示，世界其他地區強勁的經濟復甦也可能給未來幾個月的美元造成壓力，這將導致「美國例外情況暫時暫停」。該銀行建議客戶減少對美元的持有。

交易者將關注週三公佈的消費者物價指數通脹數據，與大流行打擊價格的一年前相比，預計該數據將上升至3.6％。

通常，通貨膨脹率的急劇上升將導致聯準會提高利率，從而提振美元。

但德意志銀行（Deutsche Bank）外匯研究全球負責人喬治·薩拉維洛斯（George Saravelos）表示，聯準會更關注失業率數據，而不是通貨膨脹率上升，聯準會認為這是暫時的。

他說：「聯準會是受到美國嚴重表現不佳的『勞動力缺口』的驅動，而不是市場對『產出缺口』的關注。」 「上週的薪資報告應該證明，市場將與這種動態趨於一致，並為美元進一步走弱打開了大門。」

(中時新聞網)