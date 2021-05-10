蘋果推出i12新色紫色帶動，和碩營收終於擺脫2、3月的陰霾，4月營收月增15.78％、回升至930.55億元，不過仍比去年同期大受歡迎的iPhone SE量產時月營收下滑10.34％，前4月營收為3,096.28億元，仍比去年同期減少19％。

而受到零組件缺料影響，和碩10日宣布下修第二季筆電出貨量，由季增25～30％、修正至季增5～10％，相當於第二季筆電出貨量目標將落在230～250萬台間左右，4月筆電出貨量僅有75萬台，比3月大減25％。

(工商 )