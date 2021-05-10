紫色i12助攻 和碩4月營收回升 21:202021/05/10 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果推出i12新色紫色帶動，和碩營收終於擺脫2、3月的陰霾，4月營收月增15.78％、回升至930.55億元，不過仍比去年同期大受歡迎的iPhone SE量產時月營收下滑10.34％，前4月營收為3,096.28億元，仍比去年同期減少19％。 而受到零組件缺料影響，和碩10日宣布下修第二季筆電出貨量，由季增25～30％、修正至季增5～10％，相當於第二季筆電出貨量目標將落在230～250萬台間左右，4月筆電出貨量僅有75萬台，比3月大減25％。 富采4月營收 升至今年新高 崇越科技4月營收創歷史新高 (工商 ) #和碩 #月營收 #筆電出貨量 #仍比 #季增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《化工股》永捷4月營收 去年3月來新高 17:062021/05/10 財經 柏文4月、前4月營收 雙創同期歷史新高 18:182021/05/10 財經 瓦城4月營收衝破4億 飆出同期新高 17:322021/05/10 財經 《半導體》台積電4月營收月減13.8％ Q2穩中拚高 14:162021/05/10 財經 《半導體》華邦電營收連攀兩峰 Q2獲利看增 15:582021/05/10 財經 中鋼4月營收369.06億 年增45.10％再創單月新高 14:512021/05/10 財經 新機銷售帶動 網家前4月營收創歷年同期新高 17:402021/05/10 財經 展店效應漸顯 漢來4月營收拚上同期新高 17:272021/05/10 財經 亞洲藏壽司4月與前4月累計營收 雙創歷史同期新高 18:012021/05/10 財經 《興櫃股》圓點奈米4月營收年增128％ 前4月增7倍 17:232021/05/10 財經 《電腦設備》神達4月營收年增5成 H2業外收益可期 14:332021/05/10 財經 財經熱門新聞 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 美元再被打趴 分析師：資金將大幅撤出美國 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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