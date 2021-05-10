中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明(11)日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意，避免非必要的戶外活動。

氣象局表示，明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，白天氣溫偏高，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；今晚至明晨，金門及馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度。

整體而言，天氣穩定、降雨不多；白天氣溫偏高，東半部高溫約30、31度，西半部普遍可達34至36度，尤其中南部近山區或河谷處有36度以上高溫發生的機率，戶外活動應多補充水分並注意防曬，至於各地低溫約24至26度。

氣象局預測，周三至下周一(12日至17日)太平洋高壓偏強，各地大多為晴至多雲，炎熱如夏，高溫普遍在30度以上，西半部普遍可達34至36度，局部近山區平地易有36度以上高溫發生的機率；降雨不多，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區則有局部短暫雷陣雨。18日至20日各地大多仍為晴到多雲，白天氣溫偏高，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

至於鋒面何時南下？氣象達人彭啟明表示，鋒面持續在北方盤據，目前並無南下跡象，降雨趨勢不樂觀，5月降雨可能偏少，靜待5月底大氣環境改變，呼籲民眾應加強節水，且太平洋高壓盤據，近兩周全台各地仍偏高溫。

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(中時新聞網)