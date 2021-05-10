台灣目前經歷著50年來的嚴重乾旱，中部地區甚至需啟用「分區供水」措施來解決缺水問題。而5月來臨，梅雨季卻遲遲未到，台南竟有民眾掛出紅布條曝省水「活命妙招」，號召全民響應「小便不沖水」運動，讓網友全看傻眼。

一位台南網友在臉書社團《路上觀察學院》表示，近日在永康區看到有民眾在路邊拉起紅布條，分享缺水時的「活命妙招」，號召全民響應「小便不沖水」運動，讓他完全看傻眼，「所以這是……該怎麽吐槽呢？」

只見該條紅布條上寫著「不怕尿臭，只怕屍臭」的口號，甚至認真計算，「每人只要省下每天小便的用水，1天省12公升的水，以每人每天維生水量2公升計算，省1天的水，可以多活6天，全民落實省3個月的水，就可保活命一整年。」

水情仍未好轉，台南竟有民眾掛出紅布條曝「活命妙招」，要全民響應「小便不沖水」運動，網友全看傻。（圖／取自臉書／路上觀察學院）

貼文曝光後網友紛紛留言驚呼：「 台南人好狂」、「然後就造成傳染病盛行，有尿臭又有屍臭」、「這個腦袋水倒出來應該可以供應一個縣市使用了」、「別傻了，尿垢沉澱很可怕，我以前在租屋處看過快2cm厚的，直接用鑿子輕敲清理」、「細菌感染後省下的水錢，不夠我看病、吃藥、打針，這還沒計算生病時的精神受傷。」、「到時候滋生病菌，死的更多，弱智到了極點」。

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(中時新聞網)