陳布朗和鼓鼓《Beat & GO布朗！阿財勒》前往台東尋美聲，但第一站卻是先衝浪。（相信音樂提供）

陳布朗帶著阿財前往台東尋美聲，第一站卻是先衝浪。（相信音樂提供）

陳布朗和鼓鼓享用當地美食。（相信音樂提供）

陳布朗在《布朗！阿財勒？Beat & GO》節目中，找來鼓鼓呂思緯一同上山下海，寫一首愛上台灣的歌，在來回腦力激盪的過程中，兩人默契十足都想到加入小朋友合唱聲音，立刻起身前往享譽盛名的台東成功國小，希望他們能獻「聲」，而二人以音樂創作之名，行在地玩樂之實來到台東，他們還真的「下海」現捕海鮮當晚餐。

知道鼓鼓熱愛大海，喜歡衝浪，布朗特別帶著鼓鼓前進台東探索海邊秘境，也希望鼓鼓在《全明星運動會》錄影、訓練的空檔，能到放鬆一下。兩人在台東朋友帶領下，第一次潛水抓海膽，原本要當晚餐，但一上岸兩人忍不住先嘗鮮，對於自己的收穫讚不絕口，而難得來到台東衝浪聖地，鼓鼓也迫不急待換裝感受海的魅力，不會衝浪的布朗此時只能在海邊玩石頭。

到了晚上，熱情的台東朋友準備道地美食招待，還搬出特調「少女心」，也就是在小米酒加入蔓越莓汁和汽水，布朗和鼓鼓一喝為之驚艷，直說：「如其名喝起來有戀愛的感覺。」在休息之後，隔日到台東成功國小的合唱團小朋友一起純真歡唱，精彩內容收錄在每週日21:00播出的音樂嘻遊實境秀《Song walks寫一首愛上台灣的歌～Beat & GO布朗！阿財勒》。

(中時 )