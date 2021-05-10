台東春季盛大的活動「池上春耕野餐節」將於28、29日登場，邀請國立台灣交響樂團、小提琴家林品任、指揮葉政德、音樂劇歌手張芳瑜、劇場演員葉文豪共同演出，旅客可在大坡池池畔一邊享受悠揚的樂音、一邊享用以池上米的野餐餐盒，會後還能前往伯朗大道騎腳踏車。

(中時 )