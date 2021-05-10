池上春耕野餐節坐在田野享受樂音 28、29日登場 21:252021/05/10 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 池上春耕野餐節28、29日登場。（池上鄉文化藝術協會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東春季盛大的活動「池上春耕野餐節」將於28、29日登場，邀請國立台灣交響樂團、小提琴家林品任、指揮葉政德、音樂劇歌手張芳瑜、劇場演員葉文豪共同演出，旅客可在大坡池池畔一邊享受悠揚的樂音、一邊享用以池上米的野餐餐盒，會後還能前往伯朗大道騎腳踏車。 宜蘭綠博閉幕46萬人次造訪 交棒童玩節 澎湖花火節 閃亮七美島5000人同歡 (中時 ) #野餐 #池上春耕 #樂音 #田野 #享受 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶食、搜背包 溪頭獨眼猴王率眾作亂 04:102021/05/08 生活新聞 鳳山藝文廊道單車遊5／16登場 加碼抽iphone12夢幻紫 16:452021/05/06 寶島 桃園大廟重現大廟埕露天電影 28日放映修復片《風兒踢踏踩》 21:292021/05/10 寶島 希特勒神秘性癖好公開 享受被踹、臉上撒尿 2女伴離奇慘死 03:272021/05/04 國際 南庄慢城五月天 與螢火蟲漫步森林小徑 12:252021/05/10 生活 超級血月降臨 南瀛天文館觀測活動26日登場 16:252021/05/06 生活 跑馬拉松太累 冬山鄉推自行車輕旅行 15:542021/05/06 寶島 台南幸福野餐趣報名秒殺 因應疫情現場不用餐 09:402021/05/05 寶島 看高鐵從身旁疾駛而過 台中外埔春夏花季必去景點推薦 09:332021/05/05 生活 閃耀療癒光芒 護理師節表揚大會揭露溫馨故事 18:212021/05/07 寶島 《半導體》日月光高雄中水廠 節水量達2千萬噸 14:162021/05/10 財經 寶島熱門新聞 馬路如虎口 中市4個月9行人車禍致死 - 寶島 維護藍天好空氣 中市環局辦機車定檢抽獎 - 寶島 推動「回家吃飯」台中新風潮 米其林首度進駐社區 - 寶島 嘉中6人滿級分 跆拳道「漂亮寶貝」拚台大醫 - 寶島 雲林縣高中、國中、國小校長遴選結果出爐 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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