最近在社交媒體上，發現BAE系統(BAE Systems)所開發的先進輕型戰車原型正在測試，地點就在密西根州的BAE裝備工廠。這是美軍「機動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower,MPF)計畫的一部分。

防衛部落格(Defense Blog)報導，一位名叫Kristo Karl先生的Twitter帳戶上，分享了有關BAE公司的輕戰車照片，看到這輛輕戰車正在進行越野測試。

美國陸軍在2017年提出MPF的計畫，希望有一種能夠提供比主力戰車更快部署，具有足夠強大的精確火力，並具有在各種地形條件下快速移動能力的輕型戰車，做為步兵的火力掩護。

@Aviation_Intel how many of the BAE M8 Buford MPF units been delivered to US Army? I know one was delivered about a moth ago + 2 hulls. I spotted one in early April.



Is it officially M8 Buford? Pic's @ BAE Systems Land & Armaments Center of Excellence prototyping facility today. pic.twitter.com/5A61Spk751 — Kristo Karl (@KarlKristo) May 6, 2021

新型輕型戰車配備105公釐主炮，輔以自動裝填系統，可讓主砲每分鐘12發的效率開火。它還裝有重型機槍和同軸機槍。

輕戰車的防護，由主動防護系統和模組化裝甲來負責，這些新科技重量不重，卻能有效保護戰車和機組人員免受未來戰場上的威脅。由螺栓固定的裝甲，可以快速維修或更換。

其實輕型戰車計畫在20年前美國陸軍曾經提出過，也已經有M8戰車的樣車，只是遇到美國國防預算的縮減，輕戰車被中止。如今MPF可說是輕戰車的敗部復活。BAE公司所設計的輕戰車，就是拿M8輕戰車為基礎再進行修改的成果，從而節省了很多開發過程。

另一個競爭對手是通用動力陸上系統(GD land systems)的版本，他們發展的戰車稱為「獅鷲2式」(Griffin II )，是以「阿賈克斯」(AJAX)步兵戰鬥車為底盤，加裝輕型化M1主戰車砲塔。

美國陸軍可能會在今年6月決定是哪一種輕型戰車入選，2023年達到初始作戰規模。

(中時新聞網)