台灣新銳導演游智涵執導同志愛情短片《癡情馬殺雞》，集結賴澔哲、隆宸翰、王可元等人演出， 劇情描述，一位在同志按摩院工作的肥宅清潔工小豪（賴澔哲 飾），意外愛上店內客人（隆宸翰 飾）的故事，曾演出《我們與惡的距離》中的殺人魔角色的王可元，則在片中化身紅牌按摩師Kevin。

今（10日）在台北樂聲影城舉行首映會。提到該片以馬殺雞按摩店為背景，賴澔哲與王可元也提前觀摩。王可元說：「學習的空間很神秘，是很隱私的地方，會想要解放自己。」也為了保持好身材，拍戲前他去日本工作7天，吃拉麵的時候，一口湯都不敢喝，只能用湯來抿唇解口慾，「紅牌特點就是身材適中，討人歡心，讓客人舒服、心癢癢的」，隆宸翰也大讚王可元按得很舒服，讓他一度呼呼大睡。

賴澔哲形容隆宸翰身體非常的舒服，有一種安靜、平坦的感覺，可以坐在上面練瑜珈，像是一個瑜伽墊。」他還特別強調不是鬆垮喔。更形容「肌肉天菜」王可元身體就像是「國家風景觀光區」，他笑說：「像是有山丘、大峽谷，有些地方會凹下去，我在片中有一些很驚訝的表情，摸到會有一種『喔』！我是真的被嚇到。」讓他稱讚王可元的好身材，摸一遍就如同去度假一樣。

賴澔哲當初為了演出該角色，在3個月內增胖12公斤，犧牲很大，但他一點都不委屈，也在拍完戲後3個月迅速瘦回去，「因為接下來要工作，所以有個減肥目標，瘦下來需要一點時間，就先不吃宵夜、澱粉」，不僅在身材上下足功夫，就連小豪這個自怨自艾的角色，他也花了不少努力耍自閉，「我會要求我的室友，近期先不要跟我講話，我也用很疲憊的眼神靠近角色」。

導演游智涵也分享該片靈感是來自一位做同志按摩的朋友，這位朋友的身材非常好，令他開始聯想，如果是一個外型沒那麼優秀的人，在這個地方會遇到什麼樣的衝擊。值得一提的是，隆宸翰片中在天橋上與小豪聊天時，透露出自己已有家室、小孩，戲外，當時他太太魏如萱也剛好懷孕3個月。《癡情馬殺雞》5月12日上映。

(中時 )