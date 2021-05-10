桃園大廟重現大廟埕露天電影，28日將放映修復片《風兒踢踏踩》。(蔡依珍攝)

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，為讓民眾重溫過去大廟埕欣賞露天電影的兒時回憶，與國家電影及視聽文化中心合作，展開經典修復電影推廣影展，預計28日晚間7點在廟前廣場，放映鳳飛飛主演、侯孝賢導演的《風兒踢踏踩》，希望透過修復片放映，將時隔數年的電影文化之美，重映在人們眼前。

景福宮主委簡征潭表示，2021桃園電影節特別與國家電影及視聽文化中心（Taiwan Film and Audiovisual Institute）合作，展開經典修復電影推廣影展，希望透過修復片放映，聯繫鄉土與人、時間與空間，將時隔數年的電影文化之美，與懷舊的人文氣息，透過電影放映，重映在人們眼前，其中「廟埕限定的戶外特映」特別選在景福宮上演。

簡征潭說，放映的是國際知名導演侯孝賢的第二部作品《風兒踢踏踩》，導演對鄉土的關愛、對弱勢的關懷，都流露在這愛情故事裡，演員包括鳳飛飛、鍾鎮濤、陳友、梅芳、周萬生、吳玲等，預計5月28日晚間19點在景福宮廟前廣場上映，邀請眾善信大德來大廟埕，欣賞懷舊露天電影，重溫兒時回憶。

簡征潭說，活動採現場自由入座，他提醒防疫期間，進入景福宮請全程戴口罩，入口處設有酒精供應機及體溫感測儀，敬請使用酒精消毒並配合測量體溫，如有發燒症狀，請勿前往公共場所，呼籲遵守單一出入口管制。

(中時 )