台灣中南部面臨50年來最嚴重旱災，有民眾好奇提問，平時在水裡的水鬼若遇到枯竭，是否會因為沒水而「魂飛魄散」？民俗專家對此解釋，水鬼不只出現在水裡，也會在人煙稀少的陰涼處出現，如果原本盤據處乾枯了，就會轉往樹叢、涵洞、箱涵暫避，因為一直被太陽照射，水鬼確實會消失在陰陽兩界。

1名網友在臉書社團「爆系知識家」發文詢問，「一直在想一個問題，現在的溪、瀑布、水庫、河川都幾乎沒水，水鬼如果遇到旱災會怎麼樣，從此得到解脫，還是一樣在沒有水的水底等待抓交替」、「水鬼因為水而死亡，一旦沒有水，可以破除水域的結界，得到重生嗎，或是逃不出水域，乾巴巴的被太陽曬的魂飛魄散。」

據ETtoday報導，民俗專家李寶全表示，水鬼在一般民眾認知中是人因溺斃所成的魂魄，祂們被三度空間絆住，需要以抓交替的的方式離開空間；但他強調水鬼不一定只出現在溪水或河水裡，凡是有積水的地方，祂們都會靠近，例如如池塘、溝渠、海域、溪流、大排附近的陰暗陰涼處，或是人煙稀少、樹蔭多的地方，「水鬼還是會上岸在陰暗處休憩、等待機會。」

李寶全表示，水鬼怕日曬及熱，如果原本盤據的水域乾枯，祂們就會轉往樹叢、涵洞、箱涵暫避，以免被陽光照射魂飛魄散，消失在陰陽兩界；他因此呼籲民眾有蓄水的地方就會有危險，有些水域單從水平面上看不出暗藏危機，戲水消暑還是要選擇合法場地及有救生員值勤的水域及泳池較為安全。

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(中時新聞網)