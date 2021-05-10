蔡英文總統今（10）日在「民主聯盟」舉辦之第四屆「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說(總統府提供)

《經濟學人》日前提到全世界最危險的地方就是台灣，蔡英文總統今天在「哥本哈根民主高峰會」發表視訊演說指出，臺灣因為堅持自由民主，已成假訊息攻擊、經濟脅迫、甚至是軍事威脅的標的。呼籲全球民主夥伴團結合作，確保區域的安全及穩定。

由非政府組織「民主聯盟」所主辦的第四屆哥本哈根民主高峰會，5月10日至11日以實體及視訊混合形式舉行，包括斯洛伐克總統、丹麥外長、美國國務院民主人權暨勞工代理助卿Lisa Peterson和各國政要，分別以實體、錄影或視訊方式與會，蔡英文今天則以視訊方式發表演說。

蔡英文指出，世界已更警覺到威權國家的危險性，他們為了擴張勢力，四處分化我們，侵蝕我們的自由。就在今年三月，民主聯盟與今天峰會的一些貴賓因為捍衛人權而遭到制裁。面對共享價值遭受挑戰，臺灣和民主聯盟及所有捍衛自由的人士始終都會站在一起。

她說，過往的經驗及歷史教訓告訴我們，面對威脅，我們絕對不能沈默以待，或置若罔聞，否則只會讓那些企圖破壞我們價值觀的人更加肆無忌憚。維護民主、和平和穩定是我們必須共同承擔的責任。我們必須攜手強化全球民主聯盟，守護自由、法治、人權和表達異議的空間。

蔡英文強調，臺灣因為堅持自由民主，已成假訊息攻擊、經濟脅迫、甚至是軍事威脅的標的。許多國際人士擔憂，上述的反民主伎倆可能引發衝突，特別是在印太地區。我國政府充分明瞭區域安全所遭受的威脅，因此積極強化國防戰力，捍衛民主。此外，臺灣也和全球夥伴密切合作，共同確保區域的安全及穩定。

她保證，我們會克盡己力，無論是外來的侵略，或是疫情的挑戰，都不能動搖臺灣強韌的民主制度，但也要呼籲，全球的民主國家務必時時警戒，團結一致。

因為威權國家正在利用COVID-19疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序。她說，我們已經看到，有些政權試圖掌握重要資源來操控其他國家。因此，我們勢須合作，以確保我們的供應鏈安全無虞，並維護全球經濟秩序。

今年三月，台灣和歐盟共同辦理了「台歐盟供應鏈合作線上論壇」。蔡英文承諾，臺灣將繼續與歐盟及其他民主夥伴攜手，打造出更堅韌的關鍵物資供應鏈，包括半導體和醫療用品等。「這樣互惠透明的合作，是我們共榮的關鍵」。

她也譴責世界衛生大會及其他國際論壇長期排拒我們的專家和政府官員，剝奪了臺灣與國際社會分享經驗的機會。儘管如此，蔡英文強調，作為國際社會負責任的一員，臺灣依然致力幫助有需要的國家。

近年來臺灣與歐盟關係顯見長足的進展，她相信「現在是我們協商雙邊投資協定的時候了」。雙邊投資協定不僅有助確保供應鏈，也能保護我們在地緣政治和經濟上的共同利益，並向外界傳達一個重要訊息：那就是我們的夥伴關係，以及彼此利益所繫的共同價值。

蔡英文強調，臺灣的民主是所有反抗威權統治的人們犧牲奉獻所爭取來的，我們歷經漫長努力才得享今日的自由，所以，無論如何絕不能妥協放棄。如今自由與民主再次遭逢威脅，國際社會務必齊心協力，因應新時代的挑戰。唯有全球民主國家團結合作，才能凝聚出更強勁的良善力量。

(中時 )