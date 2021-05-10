大陸市場需求強勁，土耳其、俄羅斯市場也回溫，帶旺台灣機械設備4月出口值，連續8個月成長。

台灣機械工業公會彙總統計，4月機械出口值26.34億美元，年成長28.4％；折合新台幣計價750.76億元，年增21.2％，是去年9月以來，連續第8個月出口成長。前四月機械出口值102.52億美元，年增27.6％；以新台幣計價2,910.37億元，年增20.4％。

機械公會表示，今年前四月機械設備出口值前三大由電子設備出口值15.93億美元居冠、出口占比15.5％、年成長49.5％；檢量測設備出口值達14.32億美元、出口占比14.0％、年成長35.9％；工具機出口值8.05億美元、出口占比7.9％、年增加9.0％。

值得注意是，工具機3月出口值2.23億美元，遭動力傳動件超車而落居第四，還好4月工具機出口值回升至2.09億美元，年成長13.5％，又重新回到台灣機械設備第三大出口項目。

(工商 )