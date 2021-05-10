桃林鐵路在2012年底正式停駛，桃園市政府積極活化，桃園市議員劉勝全10日建議桃林鐵路大坑段至健行路段開放尖峰時段讓機車通行，市長鄭文燦直言，台鐵局要求桃林鐵路要有償撥用，但全段徵收要40幾億「天文數字」，市府不可能撥給中央這麼多錢，將持續研議。

劉勝全說，市政是延續的，桃林鐵路停駛後，市府2018年開始著手規畫「桃林鐵路路廊活化工程」，分三階段進行動工、目前皆已完工，今年4月份更獲得內政部「前瞻道路計畫2.0」補助，他要求一次做長一點，後續第四期可規畫A10站接到海湖東路，並整合沿線遊憩資源、串聯桃園綠色自行車路網，成為民眾假日休閒的好去處。

劉勝全也提到，桃林鐵路路廊活化工程中大坑路至健行路段開放機車通行，對改善南崁及春日路的交通相當重要，要求市府應好好研議、並妥善面對反對意見好好溝通，希望能盡快紓解桃園和南崁地區長期的交通瓶頸。

交通局長劉慶豐對此表示，由於桃林鐵路開放為道路使用，並未符合國有公用財產無償提供使用原則，經洽台鐵局，確認需依規定辦理有償使用。鄭文燦也說，有償撥用全段要40幾億，是「天文數字」，市府不可能撥40幾億給中央，「若是4塊錢我就答應！」

鄭文燦說，目前部分議員及地方民意針對路廊開放機車行駛尚未取得共識，由於桃林鐵路路廊依鐵路法規定需辦理有償使用，建議先與中央及地方民意進行溝通，周延一點，他也直言，不是反對就要鎮壓，要持續溝通尋求共識。

鄭文燦提到，桃林鐵路為城市路廊改造亮點，目前蘆竹段已完成11.7公里路段改善，第三期工程今年度已申請補助經費8500萬元，先由前瞻道路計畫2.0補助一半，預計施作海山站至海湖東路站，穿過海湖工業區巷路銜接南崁溪自行車道。

第四期工程為山腳橋至海山站，該路段需配合航空城優先區供水幹管工程，自來水公司預計今年下旬施工，市府將另行爭取明年中央預算補助，由於蘆竹段沿線居民希望多種樹，他也指示都發局先就核定部分研議種樹計畫。

鄭文燦說，市府預計將機捷田園大道、桃林鐵路綠廊及南崁溪河岸綠帶，三者串連為自行車道，待桃林鐵路第四期工程完工後，工程單位可配合國一甲線竹圍交流道周邊進行設計，進一步評估自行車道延伸至濱海公路的可行性。

(中時 )