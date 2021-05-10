有媒體報導，民進黨民調顯示，「8月4項公投『全滅』 30歲以下年輕人挺核四震撼黨內」，民進黨黨政人士表示，民意並非鐵板一塊，至今民眾對公投議題還很模糊，透過完整說明會改變想法；例如跟民眾提示還沒找到核廢料最終處置場時，有高達64％的民眾反對重啟核四，幾乎輾壓支持核電重啟的29.6％。

黨政人士表示，這證明公投題目如果只看「單一一場」的焦點座談，無法掌握整體民意的看法，需要不同場次相互對照，並和電話民調交叉比對，才不會錯誤解讀。

黨政人士以重啟核四公投為例，民眾在進一步了解核能發電佔整體發電量只有一成左右時，民眾就不會再認為核電應該是主要發電選擇，甚至在了解核四重啟還牽涉到核廢料與核災風險的問題，民調基本上都完全翻轉過來。

黨政人士說，這樣的情況除了在焦點座談有很明顯的反應外，民進黨4月電話民調中也發現，原本反對核四重啟的意見只高於重啟核四約2％的差距，但經過提示說，在找到核廢料最終處置場前，是否同意重啟核四的話，反對重啟的民眾則高達64％，支持重啟的人只剩下29.6％。

黨政人士也指出，除了一般性的電話民調，民進黨也透過舉辦焦點座談了解特定對象的法。經過數場焦點座談後，很明顯可以發現在全國不同區域的民眾在了解核電佔比其實佔全國發電比重很低的事實下，整體民意在焦點座談現場對於核電的接受度就下降，甚至如果再提到核災與核廢料，更可以看出在多數年齡層當中更為反彈。

黨政人士說，在民進黨舉辦的焦點座談中，針對美豬公投，也有民眾認為含萊劑的美牛都進來9年，現在放寬含萊劑的豬肉進口，民眾了解台灣要和國際接軌，需要和美國有更好的交往，因此期待政府做好把關、標示，讓自己可以選擇時，民眾就會改變立場。

他說，更有民眾直接表達，「美豬有得選，核災沒得選」，可以自己作選擇要不要吃美豬，但如果發生核災，卻無法選擇不要。這些論述方向都證實，整體公投情勢還有許多可以說服民眾的觀點，這些也都有助於民進黨未來後續跟民眾溝通的方向。

黨政人士強調，透過焦點座談以及一般性電話民調，都可以驗證民眾迄今對於公投的印象都是模糊資訊，但經過提供完整資訊與說明後，民眾對於公投都會改變想法。

(中時 )