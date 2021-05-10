美國上周公布最新就業市場數據，4月非農數據僅新增26.6 萬人，遠遠低於市場預期的100萬人，美國商務部長Gina Raimondo警告，美國經濟遭到新冠疫情重創，代表美國朝著回到疫情前水平還有很長一段路，非農數據就是證明；此外，美國最大輸油管商 Colonial Pipeline遭駭客攻擊，出現能源危機，美股3大指數盤前漲跌互見。美股周一(10日)開盤上漲7.51點、以34,785.27點開出，隨後漲勢擴大至超過百點，科技股、半導體慘跌，台灣晶圓雙雄ADR齊跌超過3%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數上漲165.19點或0.47%、暫報34,942.95點；標普500指數下跌5.44點或0.13%、暫報4,227.16點；那斯達克指數下跌139.77點或1.02%、暫報13,612.46點；費城半導體指數上漲63.38點或2.04%、暫報3,048.65點。代表能源股的ETF「XLE」目前上漲超過1.4%，礦業和鋼鐵等原物料類股包括美國鋼鐵、美國鋁業等都漲逾3%。

4大科技巨頭股價齊跌約1%，電動車大廠特斯拉股價大跌約2.4%、暫報656.15美元。台積電ADR股價上漲3.62美元或3.1%、暫報113.23美元；聯電ADR股價下跌0.31美元或3.21%、暫報9.34美元。英特爾股價下跌2.15%、暫報56.43美元；AMD股價下跌2.22%、暫報77.06美元；NVIDIA股價下跌2.36%、暫報578.5美元。

Colonial Pipeline遭到駭客攻擊，導致8850公里的主要管線無法運送，對美國能源造成重大危機，美國總統拜登宣布國家進入緊急狀態，引發市場對燃料飆漲的擔憂情緒。

特斯拉執行長及SpaceX創辦人伊隆‧馬斯克上周末主持美國電視節目，不免俗被提問他整天推崇的狗狗幣(Dogecoin)。馬斯克指出，這將成為一種統治世界、不可抵擋的金融工具，但也坦承狗狗幣是種不正當的交易，導致狗狗幣一度暴跌30%。現報加密貨幣止跌回升，比特幣站回5.7萬美元關卡，以太幣突破4000美元關卡，近一周漲幅高達40%，狗狗幣則是試圖站穩50分美元大關。

(中時新聞網)