繼阿里巴巴因涉嫌商業壟斷行為而被罰182多億元人民幣(合台幣800億元)後，大陸另一家網路巨頭美團因相同理由遭監管機構立案調查，10日股價連續暴跌已創下年內新低。日前大陸最大外賣服務站美團的創始人王興在社交平台貼出古詩一首，被網路解讀為「借古諷今」，雖然最後撤下詩文，外界仍熱議王興是否會步馬雲後塵。

自大陸主管當局以《反壟斷法》對阿里巴巴處以史上最高額罰款後，外界對馬雲未來處境有諸多揣測。隨後大陸多家大企業也連續被監管機構點名，將進行反壟斷調查，其中包括美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，其創始人王興在其本人創立的社交平台「飯否」貼出唐代章碣的《焚書坑》詩文：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」隨即引起網上熱議。

《多維新聞》指出，王興釋出詩作後，網上有許多評論指其「借古諷今」，甚至與馬雲在上海炮轟大陸金融體系類似。網路自媒體曾指出，王興身邊人勸他重視此事，以免被借題發揮、刻意炒作，一旦被貼上標籤，歷史上文字獄與莫須有罪名都是這麼來的。

據稱王興也因此刪除詩作，但又感嘆「壞人真多」，還解釋貼出詩句的用意作為澄清說，「秦國警惕書生，但後來滅秦的劉項卻不讀書。這給我提了個醒，最危險的對手往往不是預料中的那些。」他表示，以前只注意同業對手，但可能顛覆自已的是沒注意到的公司或模式。

報導說，網上一些知名的博主認為， 在反壟斷的關鍵時刻，發這種令人浮想聯翩的詩，確實欠妥，「誰是大秦？誰是劉項？太容易授人以柄」。

北京市人社局勞動關係處副處長王林在體驗外賣騎手生活並直呼委屈後，5月10日又帶領巡視組與美團公司代表進行對話，涉及外賣員工的勞動關係、保險等問題。大陸國家市場監管總局雖稱將依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，美團也表示積極配合，但股價仍持續下跌。5月10日，美團股價暴跌8.6%，股價創年內新低，自今年高點的市值蒸發掉1.2兆港元(合台幣4.35兆元)。

(中時新聞網)