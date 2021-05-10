國民黨主席江啟臣今天晚間在臉書上發文，批評蔡政府進口萊豬後，國防部原先承諾要優先使用國產豬，沒想到國軍卻是優先吃美豬，「蔡政府要全民體諒政府，政府卻失信於民。我們還需要體諒政府什麼？政府還能給什麼保證？政府給的保證，還能信任嗎？」

江啟臣表示，政府「誠信」最重要。去年蔡總統開放萊豬進口台灣，國防部承諾要優先使用國產豬。承諾才過不到半年，就立刻跳票。遭基層軍官檢舉採購進口豬肉，政府背叛了國軍，政府也背叛了台灣豬農。

江啟臣認為，此次的承諾跳票，大家應該要認真看待，因為政府在開放萊豬時，曾經保證我們幼兒園不吃、校園不吃、退輔會不吃、警察不吃、體育選手不吃、長照機構不吃。

江啟臣說，進口豬肉不含瘦肉精，我們竭誠歡迎，但政府承諾國軍要提供國產豬肉，說一套，做一套，也說明政府對國軍的承諾可以跳票，對豬農承諾可以跳票，那其他的承諾將有隨時變動、都有跳票的風險。

江啟臣批評，蔡政府要全民體諒政府，政府卻失信於民。我們還需要體諒政府什麼？政府還能給什麼保證？政府給的保證，還能信任嗎？今年8月28日，我們將舉辦反萊豬公投，這次我們要把握手中的一票，這是人民最後反抗的機會。

(中時 )