前立委顏寬恒10日中午在臉書公開給陳柏惟一封信表示，「好的立委不需要有48小時，您只要專心做好一件事，就是照顧好海線與烏日霧峰地區選民，也就夠了。」對此立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁在臉書回應，顏寬恒的文章，是意圖誤導鄉親，陳柏惟只在全國議題上努力，卻不顧地方的假訊息。指出，作為新一代年輕政治工作者，就是希望台灣社會能少一點政治算計。

顏寬恒在信中說，像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣。海線與烏日、霧峰的鄉親一向熱情而且包容，台灣少有，讓才從高雄議員落選的您，一來陌生選區就能夠當選立法委員，但是一年多之後，寬恒在服務選民時，許多鄉親忍不住抱怨。因為，柏惟兄您可能還不明白，您是地方民意代表，是來轉達跟解決海線與霧峰民意的公器。或許柏惟兄真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題。

顏寬恒奉勸陳柏惟「莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之。」

立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁則在臉書回應，在你眼裡或許是陳柏惟一個年輕人從政，但其實我們是一群年輕人，帶著對改革政治的理想共同入政，我們3Q團隊對參與地方事務沒有甚麼政治算計，能幫的盡量幫，能出力的盡力協助。

李雨蓁表示，陳柏惟可以對你文章的偏頗指控不生氣，但我與所屬的政黨「台灣基進」以及3Q團隊成員沒有辦法不感到憤怒與委屈，你或許不知道，基進黨一個月有4分之1的補助款，投入在柏惟的選區中，在選區內我們有16個平均年齡30出頭的年輕人在為地方服務、在為台灣打拚。您的偏頗指控就是否定我們的努力與付出。

李雨蓁也強調，一年多前，在一場公益活動上，協助媒體幫您拿麥克風、看到大家共同為了弱勢出力感到高興，時至今日，看到您粉專和報復性罷免團體一搭一唱，更為了帶風向，直接無視柏惟在地方的耕耘，墮落到講出這些充滿政治算計的話，我想，忘記初心的人，是你。

(中時 )