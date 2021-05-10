昨（9日）是母親節，許多人都在社群平台曬媽媽，感謝媽媽多年來的辛勞，歐陽妮妮也在IG貼出傅娟的一系列早年舊照，甜美又亮麗的倩影勾起大批網友的回憶殺。
歐陽妮妮9日在IG用英文向傅娟告白：「媽媽，母親節快樂，我會永遠愛你，就像你愛我一樣。」同時曬出4張傅娟約30年前的嫩照，只見她頂著摩登的短髮，一雙圓滾滾大眼電力滿滿，平滑肌膚看起來吹彈可破，淺淺微笑甜到不行，渾身散發玉女的清純氣息；另一張照片則是傅娟和歐陽龍抱著還是嬰兒的歐陽妮妮，此時的傅娟已經升格當媽，蛻去青澀的少女味，變得較為優雅、成熟。
多張珍貴的舊照曝光後，喚起許多網友的回憶，忍不住驚呼：「太美了天啊」、「媽媽以前走無辜少女路線」、「媽媽長得可真甜，甜姐兒一枚」、「媽媽好美，跟娜娜好像」、「天吶！我都要掉下時代的眼淚了」。
傅娟22歲出道，因為長相甜美稚嫩，在電視劇《鐵劍蘭花鷹》、《皇帝與公主》和《書劍恩仇錄》都是飾演公主角色，33歲嫁給歐陽龍便逐漸淡出螢光幕，專心在家照料三個寶貝女兒，如今歐陽妮妮、歐陽娜娜都在演藝圈發光發熱，小女兒歐陽娣娣也跟隨姐姐們當藝人，傅娟索性擔任女兒公司的負責人和經紀人，協助打點娛樂事業。
(中時新聞網)
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