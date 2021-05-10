薩爾瓦多籍高姓女子發生車禍後機車倒地。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

薩爾瓦多籍的高姓女子，7日在台南市永康區發生車禍死亡，警方獲報到場處理、採證，也通知高女在台男友及任職公司協助。不料，死者的友人10日在網路PO文，批評警方「不同意調閱監視錄影器」，引發網友熱議。對此，永康警方澄清說，目前已保全相關事證，並報請台南地檢署偵辦，還積極透過外交系統聯繫死者家屬，協助後續事宜。

據查，7日下午5點52分左右，41歲的鄭姓男子駕駛預拌混凝土車，沿永康區富強路一段內側車道往南直行，在變換車道時，與外側車道騎機車同向的27歲高女碰撞肇事，導致高女頭部破裂重傷，經緊急送醫仍宣告不治。事後，警方對鄭男酒測，發現酒測值為零。

今天有網友以「台南外籍女性工作者死亡車禍」為題PO文，指「一名外國朋友上周五出車禍，遭砂石車撞死，對方公司似乎花錢壓下新聞，連警方也不同意調監視錄影器...」、「...不清楚為什麼會不能調監視錄影器，...想尋求鄉民的意見」，該文也引發網友議論。

永康警方指出，案發後該分局交通分隊除依規定到場測繪照相，並通報偵查隊鑑識人員到場協助採證，並取得相關肇事過程的影像，以釐清事故真相；目前全案已保全相關事證，並報請南檢偵辦，也積極透過外交系統聯繫死者家屬，全力協助後續事宜。

永康警方還說，由於台薩並無邦交，經外交部拉丁美洲司的協助，已聯絡上薩爾瓦多駐韓國大使，並透過該國大使聯絡上高女家屬，但因家屬希望遺體完整運回薩爾瓦多，將待取得家屬相關法律授權書後，全力協助家屬處理後續相關事宜。

(中時 )