全球晶片缺貨的背景下，市場對半導體需求有增無減，讓該產業迎來高成長期，全球晶圓代工龍頭台積電今年第一季財報出爐，合併營收3624.1億元新台幣，季增0.2%、年增16.7%，創單季新高，稅後純益1396.9億元，季減2.2%、年增19.4%，創單季次高、同期新高，每股盈餘5.39元，同時為了滿足客戶強勁需求，台積電宣布未來3年投入1000億美元資本支出。然而，台積電近期股價在600元以下盤整，專家分析，依目前的情勢來看，宜先減碼台韓的半導體股。

隨著台積電強勁表現，外資紛紛將目標價喊上700、800元，甚至有喊至1000元的驚人價位。但從外資買賣超來看，從3月17日除息至5月10日以來，外資已經賣超超過8.78萬張台積電股票，本月以來則是賣超9,220張。

據《Barron's》報導，全球對半導體的強勁需求，彰顯台積電等在內的半導體股集中的台灣、南韓股市，在今年有強勁表現。台積電今年初以來上漲超過10%，一度強漲超過600元，甚至達到盤中679元新高點，但隨著資金輪動至傳產類股，股價一路下跌，甚至在除息後慘陷貼息窘境，一度來到收盤低點575元，最後終於花費13個交易日完成填息，但5月以來盤中數度挑戰回到600元都無功而返。

隨著陸美科技戰擴大，美國要求擁有先進製程技術的晶圓代工廠赴美設廠，包括台積電、三星電子、英特爾都受到美國半導體本土供應鏈建立的邀請。此外，美國政府還要這些廠商限縮在大陸的投資。

TS Lombard經濟學家Rory Green指出，大陸要追上先進製程技術至少還有10年時間，他看好台韓半導體發展，但目前情況下，台股與半導體股已經充分反應晶片荒的效應，因此打算獲利了結，並在接下來幾個月逢低買進。

Seafarer Capital Partners 投資長 Andrew Foster 則是先賣出所掌管的基金主要持股的台積電。Andrew Foster指出，台積電有著優異表現，並擁有充沛的現金流與股利政策，但在大規模擴大資本支出，除了真正有需求的訂單外，地緣政治給的壓力不容小覷，甚至可能反噬現金流表現。

大陸也正在擴產半導體產能，但難保未來會有供過於求的可能發生。Gavekal分析師 Vincent Tsui指出，若晶片缺貨的情況持續延燒，很有可能拖累亞洲電子供應鏈的獲利表現，建議客戶適時減碼新興市場股票。

也就是說，目前市場所擔憂的，除了資本支出擴大迅速，可能擠壓獲利表現之外，就是台積電董事長劉德音日前所提過的，全球28奈米製程重複下單(Overbooking)問題，也就是市場來看28奈米製程晶片缺貨，實際上看全球產能，供給仍大於需求，主要是某些客戶擔憂拉不到貨，選擇多家、超額下單所致。

Rory Green指出，南韓可能在國安方面依賴美國，經濟方面依賴大陸，並將供應鏈一分為二，藉此擴大對陸銷售。台灣則是需要美國軍事援助，可能犧牲對大陸經濟的商機。Rory Green警告，台灣已經表現往美國靠攏，大陸在無計可施的情況下，可能頻繁對台海空域進行干擾，甚至是疫情前的2倍規模。

(中時新聞網)