日本好手在大聯盟的表現持續受到外界關注，他們的人氣和實力不比其他美洲國家球員遜色，也帶來不少關注度，其中大谷翔平、達比修有就是最好的例子，每當他們要登場投球或打擊時都引來媒體以及球迷注目，尤其今年的大谷翔平更是超級人氣王，不僅投球表現穩定，打擊能力更是一流水準，甚至還有盜壘演出。而今天大聯盟也公佈5月12日各隊的先發投手名單，赫然發現有四位日本投手都在其中，讓人相當期待！

首先最受矚目的焦點當然還是大谷翔平，他在12號將要再以投手身份為天使出賽，也要力拼本季第二場勝投，本季至今大谷翔平的投球成績是1勝0敗，自責分率2.41，總計18.2局的投球飆出30次三振，壓制力相當驚人，而且他的保送不少，但就是有辦法不掉分，危機處理能力極佳，另外打擊表現目前累積119個打數，其中有34支安打和10支全壘打，選到6次保送，打擊率是漂亮的.286，更優於投球成績。

再來是本季轉到教士的超級強投達比修有，今年他的投球表現相當穩定，幾乎回到剛到大聯盟的身手，本季目前他累積3勝1敗，自責分率2.27，共計投了43.2局，送出驚人的57次三振，七彩變化球威力真的無法擋，如果按照投球表現來看，他可說是日本第一高手，接下來他能幫教士和自己拿到多少勝讓大家相當期待，12日他有機會登板對抗洛磯。

接著是雙城隊前田健太，今年他也同樣轉到新球隊，從道奇奔赴至明尼蘇達，不過他本季表現不太穩定，或許從熱情的洛杉磯到寒冷的北大荒有點不太適應，本季他累積2勝2敗，雖然勝投比大谷翔平多，但他的投手自責分率高達5.02，共計28.2局的投球送出28次三振，所幸他最近慢慢有回穩，所以後期表現仍讓大家期待，前田健太原定9日登板，但因天候不佳延賽，延至12日與白襪比賽登板。

最後是大家比較陌生的菊池雄星，因為他到大聯盟只有三年時間，本季累積1勝2敗，自責分率也是偏高的4.30，共計37.2局投球有34次三振，目前效力水手隊的他生涯成績也較普通，生涯拿下9勝17敗，自責分率5.22同樣偏高，壓制力有待加強，不過他進大聯盟時間比較晚，未來還有機會穩定成長，菊池雄星預定先發時間也提早一天，12日將與道奇交手。希望當天四位投手都能順利出賽，而這也將寫下大聯盟歷史新頁！

(中時新聞網)