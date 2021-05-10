領先的全球獨立ETF分析平台TrackInsight，已發布了由IHS Markit和JP Morgan Asset Management支持的TrackInsight，2021年全球ETF調查結果 。

該調查是全球最全面的調查之一，對來自18個國家/地區的373名專業投資者進行了調查，這些投資者管理著總計3470億美元的ETF資產（約佔全球ETF市場的5％），其中超過一半的投資者的監管比例超過40％投資於ETF的投資組合。

TrackInsight 2021年全球ETF調查的主要發現包括：

成本效率是使用ETF的主要原因，而流動性是選擇ETF的主要標準，隨著57％的投資者使用ETF代替活躍的共同基金，這一巨大的轉變正在加速（2020年為39％）。

52％的投資者計劃增加對主題ETF的投資，主要是技術和ESG領域的投資。

儘管在2020年資產增加了兩倍，但仍有50％的投資者沒有持有ESG ETF。

TrackInsight的創始執行長Jean RenéGiraud指出：「今年的調查結果顯示，一個日趨成熟的行業正在迅速適應新型產品，新型投資者和新型數位化經營方式。

從COVID危機中可以汲取很多教訓，但也許其中最持久的是韌性和適應性是生存的本質，世界上最大，最老練的投資者已經迅速接受了許多新想法作為ETF。

積極的策略，主題和SPAC和加密貨幣等新資產幫助重新定義了ETF，也為未來的增長鋪平了道路。在當前的逆風和ETF似乎不可阻擋的崛起下，今年該行業有望接近10兆美元的管理資產規模里程碑。」

IHS Markit的ETF和基準解決方案全球負責人Owen Rees評論說：「今年的調查表明，全球投資者對採用積極，ESG和主題策略的ETF的興趣與日俱增。IHS Markit還在我們專有的數據，分析和指數中觀察到這些趨勢，隨著市場參與者適應不斷變化的投資者需求，我們將繼續在ETF生態系統中為它們提供支持。」

摩根大通資產管理公司歐洲，中東和非洲地區ETF分銷主管Olivier Paquier 表示：「當您將TrackInsight的調查結果與我們在過去一年中流入ETF的數據相結合時，很明顯，投資者對這一角色的理解投資組合中的ETF數量繼續加深；這包括許多投資者將持有其擴大到傳統ETF以外的領域。

我們已經看到了對主題化，主動管理型和ESG ETF的興趣日益增長；無論是在投資者接受度還是在產品提供方面，都仍處於早期階段。我們認為，尤其是ESG ETF的趨勢具有很大的成長空間。

從更廣泛地推動ETF選擇的因素來看，今年的調查結果加強了為投資者服務30多年的ETF的總體屬性：成本效率、價格透明性和流動性，繼續成為關注焦點。」

(中時新聞網)