民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑被爆有逃兵爭議，遭質疑背後有特權介入，有媒體披露，當初核定此案承辦人是就是當年涉入前市長馬英九特別費案的前市政府秘書余文，台北市議員王世堅表示，余文真的是最衰的男人，並在節目中指出，這背後其實並無涉及特權，但同台的前立委沈富雄卻王世堅所言嚇了一跳，直言「難以相信」，並反稱余文恐怕是最乖的男人。

王世堅10日在政論節目《平論無雙》中表示，這件事情越被討論，對民進黨的傷害越重，大家會想是不是因為趙映光曾擔任市黨部黨職，所以有什麼特權？其實這件事完全和特權無關，並指台北市兵役局一向都很照顧設籍在台北市的役男，且行之有年。

王世堅指出，趙介佑已經結婚，而且有小孩，法律上有規定，就是說可以調回離家裡最近的一些公家單位服務，而這是兵役法中規定，給予替代役的一些幫助，而之所以會服替代役，則是包括家庭和個人健康因素，當然也有一些運氣好抽籤抽到。

王世堅認為，這件事情裡面，余文作為輔導員，幫忙得很徹底、快速，而面對主持人的提問，他則再度直言余文就是個倒楣鬼，「年度最倒楣男人」，尤其是他遇到兩件大案，另外一個是前總統馬英九的特別費案，當時余文收集發票，明顯違法，也因此被判刑，但後他在役男輔導中心擔任輔導員，有一點熱心過度，法律上有規定，他就這麼做了。

對此，沈富雄則說，在自己當兵的時候，自己的同梯，如果有父親任職市長級的高官，他們能享受到的特權，就是不去外島，大部分都去當憲兵，因為憲兵是唯一可以不去外島的兵種，「最大的特權，也不過如此」。

沈富雄直言，「我剛聽你講我嚇了一跳」，而這時王世堅試圖辯解，卻被沈富雄打斷，「就是說只要有老婆孩子，就可以去找一個離你家最近的地方，近到離你家開車幾分鐘，而且是你們家地盤所在地的區公所，這真是難以相信」。

沈富雄更指出，王世堅說最衰的男人，但恐怕余文是最乖的男人，就是有人交代，他就使命必達，但這件事對他也有幫助，就是他和馬的曖昧關係從此洗白了。

(中時新聞網)