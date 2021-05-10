挪威專家小組建議 接種計畫排除AZ與嬌生疫苗 22:542021/05/10 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 挪威專家小組建議 接種計畫排除AZ與嬌生疫苗。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威官方設立的專家小組建議，將阿斯特捷利康（AstraZeneca）與嬌生的疫苗排除在疫苗接種計畫外，因為兩款疫苗可能發生罕見但嚴重的副作用。挪威衛生部長霍伊（Bent Hoie）表示，政府將仔細評估報告，並作為決策依據之一。 印度疫情延燒 陸專家：將來世界的開放可能會是有條件的 推產學攜手計畫 高職生全時讀書每月可領5000元 (工商 ) #專家小組 #建議 #接種計畫 #挪威 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算 03:412021/05/10 國際 補破網 匡列確診接觸者拉長為3天 04:102021/05/10 焦點要聞 基隆疫苗接種意願低 自費人數竟比公費多 16:422021/05/10 生活 歐盟或不續用AZ疫苗 法總統：其他疫苗應對變異病毒較有效 18:472021/05/10 政治 寵物竊案暴增 英國成立專組應對 04:102021/05/10 國際大事 專家傳真－三接是穩定供電必需品 外推方案可兼顧環境 04:102021/05/10 專題周報 癌症治療不動刀、疫苗接種免挨針 國衛院研發鼻腔噴霧 14:262021/05/10 財經 諾富特之亂 鄭麗文轟陳時中：不要大頭病這麼嚴重 12:102021/05/10 政治 鄭文燦：機場3.5萬從業人員應納入公費施打 15:172021/05/10 生活 《國際社會》歐盟不再續訂AZ疫苗 增購輝瑞二代疫苗 09:272021/05/10 財經 65歲以上長者、軍人今起接種AZ 侯友宜：保護力達86％籲踴躍施打 10:022021/05/10 生活 生活熱門新聞 好市多點餐區發現「驚悚表格」網友一看哀號：不敢點了 - 生活 連10天飆高溫 大範圍降雨何時出現？氣象局給答案 - 生活 爆群聚20天找不到傳染鏈 華航機師全數召回檢疫 - 生活 梅雨不來颱風先現蹤 熱帶擾動發展時間曝光 - 生活 德基水庫剩3％ 史上最慘 年初空拍已現重大危機 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。