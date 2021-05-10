挪威官方設立的專家小組建議，將阿斯特捷利康（AstraZeneca）與嬌生的疫苗排除在疫苗接種計畫外，因為兩款疫苗可能發生罕見但嚴重的副作用。挪威衛生部長霍伊（Bent Hoie）表示，政府將仔細評估報告，並作為決策依據之一。

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